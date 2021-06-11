فيديو وصور.. حفل زفاف الفنان المصري محمد فراج وبسنت شوقي

المستقلة/- منى شعلان/احتفل الفنان المصري محمد فراج و الفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما والذى يقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وسط عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه في جو مليء بالفرحة والسعادة.



وحضر عدد من الفنانين حفل الزفاف منهم منى زكي وأحمد حلمي ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وحنان مطاوع وهنا شيحة، وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وغيرهم من النجوم.

وشهد عقد القران العديد من اللقطات الطريفة، ولعل من أهمها دخول العروسين الحفل مستقلين دراجة على نغمات أغنية “حاجة غريبة”، ليعيدا للأذهان مشهد من فيلم “معبودة الجماهير” لعبد الحليم حافظ وشادية.

وبعدها رقصا الثنائي وسط أصدقائهما قبل الوصول إلى طاولة عقد القران لتبدأ المراسم.

ووسط أجواء من الفرح، تم عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي بحضور العديد من الأقارب والأصدقاء، حيث بكت العروس من الفرح عقب انتهاء عقد القران.

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالتين مختلفتين في حفل الزفاف ففي البداية أطلت بسنت بفستان أبيض رقيق من تصميم شهيرة لاشين، وذلك خلال عقد قرانها، وظهرت بشعر ململم بـPun سفلية مرصع فيها اللؤلؤ الأبيض.

وبعدها ظهرت بإطلالة أخرى بفستان أبيض مطرز بالورد من قطعتين كشف عن بطنها، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها، وزينته بوردة باللون البنفسجي، كما ظهر محمد فراج ببنطال أبيض وقميص برتقالي.

بدأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى ‏ منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”.

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‏ومنذ حوالي عامين كان الفنان المصري محمد فراج قد أعلن خطوبته رسميًا على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، أمام جمع من الصحافيين على هامش انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وسبق أن تحدث الفنان محمد فراج عن سر استمرار علاقته بالفنانة بسنت شوقي لمدة 6 سنوات، موضحا أن هناك علاقة قوية تجمع بينهما ”مبنية على التفاهم والتقدير“، وأن ”كل واحد فينا ماسك في التاني“، مؤكدا أن كل طرف منهما يقبل الآخر بعيوبه ومميزاته.

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وكان من المقرر زواجهما في وقت سابق، ولكنهما تأخرا كثيرا في ذلك؛ بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحا، آخرها مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عُرض فى شهر رمضان المنصرم.