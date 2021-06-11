فيديو وصور.. حفل زفاف الفنان المصري محمد فراج وبسنت شوقي

المستقلة/- منى شعلان/احتفل الفنان المصري محمد فراج و الفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما والذى يقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وسط عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه في جو مليء بالفرحة والسعادة.


وحضر عدد من الفنانين حفل الزفاف منهم منى زكي وأحمد حلمي ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وحنان مطاوع وهنا شيحة، وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وغيرهم من النجوم.

وشهد عقد القران العديد من اللقطات الطريفة، ولعل من أهمها دخول العروسين الحفل مستقلين دراجة على نغمات أغنية “حاجة غريبة”، ليعيدا للأذهان مشهد من فيلم “معبودة الجماهير” لعبد الحليم حافظ وشادية.

وبعدها رقصا الثنائي وسط أصدقائهما قبل الوصول إلى طاولة عقد القران لتبدأ المراسم.

ووسط أجواء من الفرح، تم عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي بحضور العديد من الأقارب والأصدقاء، حيث بكت العروس من الفرح عقب انتهاء عقد القران.

 

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالتين مختلفتين في حفل الزفاف ففي البداية أطلت بسنت بفستان أبيض رقيق من تصميم شهيرة لاشين، وذلك خلال عقد قرانها، وظهرت بشعر ململم بـPun سفلية مرصع فيها اللؤلؤ الأبيض.

وبعدها ظهرت بإطلالة أخرى بفستان أبيض مطرز بالورد من قطعتين كشف عن بطنها، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها، وزينته بوردة باللون البنفسجي، كما ظهر محمد فراج ببنطال أبيض وقميص برتقالي.

 

 

بدأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى ‏ منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”.

‏ومنذ حوالي عامين كان الفنان المصري محمد فراج قد أعلن خطوبته رسميًا على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، أمام جمع من الصحافيين على هامش انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وسبق أن تحدث الفنان محمد فراج عن سر استمرار علاقته بالفنانة بسنت شوقي لمدة 6 سنوات، موضحا أن هناك علاقة قوية تجمع بينهما ”مبنية على التفاهم والتقدير“، وأن ”كل واحد فينا ماسك في التاني“، مؤكدا أن كل طرف منهما يقبل الآخر بعيوبه ومميزاته.


وكان من المقرر زواجهما في وقت سابق، ولكنهما تأخرا كثيرا في ذلك؛ بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحا، آخرها مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عُرض فى شهر رمضان المنصرم.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

فيديو وصور.. حفل زفاف الفنان المصري محمد فراج وبسنت شوقي

رياضية

التعادل يحسم مباراة الأردن والكويت

رياضية

إيطاليا تهزم تركيا في افتتاح يورو 2020

رياضية

مدرب منتخب العراق: هذه الفترة هي الأسوأ في مسيرتي

اخر الاخبار

ابنة هيفاء وهبي في المستشفى.. والجمهور: تخضع لعملية تجميل

رياضية

القوة الجوية يتأهل لنهائي كأس العراق

اخر الاخبار

فيديو.. أصالة نصري تستعد لطرح أغنية خاصة للشعب المصري

اخر الاخبار

فيديو.. أصالة نصري تستعد لطرح أغنية خاصة للشعب المصري

اخر الاخبار

تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

اخر الاخبار

صور.. شريف دسوقي يستأنف نشاطه الفني بعد بتر قدمه

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

رياضية

العراق يحكم قبضته على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

فتح تكشف عن السبب وراء تأجيل حوار القاهرة

اخر الاخبار

فيديو.. روزانا اليامي تسخر من منتقدي ظهورها في حوض السباحة

اخبار مصر

مصر.. السيسي يلتقي ولى العهد السعودى بشرم الشيخ “صور”

اخر الاخبار

ريطانيا اخفت معلومات كانت ستساعد على الاستعداد لمواجهة لكوفيد-19

اخر الاخبار

واشنطن ترفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين