فيديو.. هيفاء وهبي تقع ضحية برنامج مقالب في رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، ضحية لأحد برامج المقالب الرمضانية والتي يجري تصويرها حاليًا بالقاهرة.

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير المقلب يظهر فيه شخص يقوم بتعقيم المكان، وكتبت معلقة: “بيعقمولي الكواليس على أساس عندي تصوير برومو، اتاريهم عم بيعقمولي المقلب”.

ولم تكشف هيفاء عن أى تفاصيل تخص طبيعة المقلب الذي تعرضت له أو شخصية مذيع أو مذيعة المقلب وتركت الأمر ليتم كشفه خلال شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخرى حرصت هيفاء وهبى، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.

وكتبت هيفاء عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ‏”‏‏‏‏‏‏‏‏‏مصر تبهر العالم بنقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات ‎مصر القديمة.. حدث استثنائى يليق بتاريخها وحضارتها”.

يشار إلى أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان مسلسل “أسود فاتح” عبر قناة mbc ، وشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي يناقش القضايا العصرية بشكل مختلف.