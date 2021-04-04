فيديو.. هيفاء وهبي تقع ضحية برنامج مقالب في رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضحية لأحد برامج المقالب الرمضانية والتي يجري تصويرها حاليًا بالقاهرة.

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير المقلب يظهر فيه شخص يقوم بتعقيم المكان، وكتبت معلقة: “بيعقمولي الكواليس على أساس عندي تصوير برومو، اتاريهم عم بيعقمولي المقلب”.

ولم تكشف هيفاء عن أى تفاصيل تخص طبيعة المقلب الذي تعرضت له أو شخصية مذيع أو مذيعة المقلب وتركت الأمر ليتم كشفه خلال شهر رمضان الكريم.

من ناحية أخرى حرصت هيفاء وهبى، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.

وكتبت هيفاء عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ‏”‏‏‏‏‏‏‏‏‏مصر تبهر العالم بنقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات ‎مصر القديمة.. حدث استثنائى يليق بتاريخها وحضارتها”.

يشار إلى أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان مسلسل “أسود فاتح” عبر قناة mbc ، وشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي يناقش القضايا العصرية بشكل مختلف.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يمدد عقد لاعبه حتى 2023

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للجولة 26

اخر الاخبار

فيديو.. “انتبهوا” ريم عبدالله توجه رسالة قاسية لمنتقديها بسبب بدور البراهيم

اخبار العراق

مقتدى الصدر يرحب بإنفتاح العراق على الدول العربية

اخر الاخبار

فيديو.. هيفاء وهبي تقع ضحية برنامج مقالب في رمضان

اخبار العراق

اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

اخبار العراق

الثلاثاء.. دار  ثقافة الأطفال تنظم حفلا تأبينيا للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج

اخبار العراق

الثلاثاء.. دار  ثقافة الأطفال تنظم حفلا تأبينيا للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج

اخر الاخبار

فيديو.. “صراع جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ” فى برومو “الطاووس”

اخبار العراق

السجن سبع سنوات بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في واسط

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم جهات بمحاولة تمرير عقد في البصرة بأربع أضعاف التكلفة الحقيقية

اخر الاخبار

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة صادمة بشأن المسلسل المصري “الملك أحمس”

اخر الاخبار

قراءة في محاولة ” الإنقلاب الفاشلة” في الأردن..!!

اخبار مصر

الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر التام لاستقرار الأردن

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

اخر الاخبار

فيديو.. ياسمين صبري في مسلسل أردني مع عمر زوربا وناديا الزعبي

اخر الاخبار

فيديو.. “سامحيني” كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء