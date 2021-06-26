فيديو.. هويدا يوسف تظهر بإطلالة صادمة وتبكى:” تعرضت للظلم”

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية هويدا يوسف حقيقة خلافها مع عائلتها، وتعرضها للأذى من قبل عدد من المقربين منها، معربة عن ندمها لوضع ثقتها بالناس حتى أهلها، وأنها ظلمت نفسها بسبب زواجها.

وذكرت يوسف من خلال لقائها في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات أنها لا تتواصل الآن إلا مع أخيها الكبير وأختها، وطلبت من الله مسامحتهم على كل شي، لكنها لا تسامحهم، وأكدت أنها لا تريد الصلح مع عائلتها ويكفيها وجود ابنتها في حياتها.

وتحدثت أيضا عن حرقة قلبها بسبب أذية أقرب الناس إليها، وهذا الشي الذي يؤذيها، قائلةً: “أكتر شي بيأذي هو أذى القراب منك أما إذا كان الغريب عادي ما بيأثر”.

وكشفت يوسف عن السبب وراء طلاقها من زوجها السابق، فقالت إن الخيانات المتكررة لها من قبله كانت السبب، حيث حاولت المسامحة أكثر من مرة حتى تحافظ على عائلتها لكن دون فائدة، وبينت أنه قام أيضا باستغلالها ماديا وأخذ ثروتها، وعندما انفصلت عنه كانت على حافة الإفلاس؛ إذ لم يبق معها أي شيء.

وتحدثت هويدا عن الأوضاع المادية الصعبة التي مرت بها، وأنها مستقرة الآن في أربيل بالعراق، وتقوم بالغناء يوميا حتى تستطيع الوقوف من جديد، وذكرت أن ابنتها تعيش في سوريا مع صديقتها؛ إذ لا يمكنها البقاء معها؛ كونها تسافر بشكل دائم، وقالت إن ابنتها تقدر الأوضاع المادية ولا تطلب طلبات غالية الثمن حتى لا تزيد الضغط على والدتها، مبينةً أن عملها لا يجلب مردودا ماديا كبيرا لها.

وعن سبب تغييرها لتسريحة شعرها، والتي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت هويدا إنها كانت مضطرة لقصه كونها خضعت لعملية جراحية للتخلص من السمنة الزائدة أدت لتساقط شعرها بشكل كبير.

وكشفت يوسف حقيقة خلافها مع النجمة نوال الزغبي الذي بدأ منذ أكثر من 23 سنة على أغنية “ما أندم عليك”، وقالت إنها اشترت الأغنية مع مجموعة أغنيات أخرى، لكن الشركة المنتجة بدأت بالمماطلة حتى أخبروها بعدها أن الأغنية ذهبت لنوال الزغبي.

كما ذكرت هويدا أن الزغبي لم تتنازل عن الأغنية رغم معرفتها أن الأغنية كانت مسبقا لها، كونها سمعتها بصوتها حتى تستطيع حفظها، وأضافت يوسف أن نوال الزغبي عندما تحدثت بموضوع الأغنية في الإعلام قالت إنه ليس لها علاقة بالموضوع، ووصفت هويدا “بالهاوية”.

وقالت هويدا يوسف إنها استفادت في فترة من الفترات من الخلاف مع نوال الزغبي في زيادة شهرتها، فشكرتها على ذلك، وأوضحت أنها تريد إغلاق الموضوع، وذلك سبب من أسباب ظهورها في البرنامج، ووجهت رسالةً إلى الزغبي قائلةً : “أنا بحبك كتير بتمنالك الخير، والله يعطيكِ الصحة، وبتمنى تقدمي أكثر من ما قدمتي”، واختتمت الموضوع بغنائها مقطعا من أغنية “ما أندم عليك”.

كما ذكرت يوسف أنها لا تريد أن تتوقع نتيجة أعمالها الجديدة مسبقا، فهي تترك كل شيء للقدر، فثقتها بما كتبه الله كبيرة، ولكنها تعرف تماما قدراتها، وأن صوتها جميل ونوعيته أصبحت نادرة، ولديها من الخبرة ما يخولها للنجاح.