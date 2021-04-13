 فيديو..هند زيادي تبدع في “يا حب” وتبهر الجمهور في التمثيل

المستقلة/-  طرحت النجمة المغربية، هند زيادي،  أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب، تحت عنوان “يا حب”.

وتعاونت زيادي في هذا العمل الجديد مع سمير المجاري في كتابة الكلمات، أما الألحان كانت للملحن رضوان الديري، والتوزيع كان للموزع رشيد محمد علي، والذين ترجموا رؤية النجمة المغربية  لعمل رومانسي جميل جمع ما بين اللهجة المغربية بموسيقى وطابع شرقي.

وظهرت هند زيادي في كليب الذي أخرجه محمد زاكي و أنتجه أمين أحرميم العمل بشكل مختلف عن كليباتها السابقة، وعمدت على قص شعرها، كما أبرزت قدراتها التمثيلية، خاصة وأن مشاهد الأغنية استلزمت التركيز على أداء زيادي وحدها، واستحضرت النجمة المغربية أيضا من خلال سيناريو الفيديو كليب عمالقة الزمن الجميل من قبيل كوكب الشرق أم كلثوم وصباح وفيروز وديع الصافي وأسمهان وعزيزة جلال.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة المغربية، هند زيادي، قبل شهر تقريبا، عملا جديدا عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب، عبارة عن “كوفر” لأغنيتين.

واختارت زيادي إعادة أغنية “مزال ليام دور” للشاب مصطفى، وأغنية “MyBaby”الألبانية لصاحبها“xoxo”، ورافقها في عزف الجيتار العازف المغربي، أمين ناعمي.

وصورت خريجة برنامج “إكس فاكتور” الأغنية على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج، محمد زاكي ومدير التصوير، العلمي عبد الرحمان، وأشرفت شركة “arts toujours” على إنتاج العمل.

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