فيديو.. هند القحطاني تقاضي ريان جيلر.. والأخير: “لدي إعاقة جسدية”

المستقلة/- منى شعلان/ علق المدوّن السعودي ريان جيلر على الهجوم العنيف الذي تعرض له من مواطنته الفاشينستا هند القحطاني بعدما قال إن الشرطة الأميركية ألقت القبض عليها للتحقيق معها بتهمة استغلال أولادها القصّر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال في مقطع فيديو: “انت دعيتي علي انه ربي يبليني بإعاقة جسدية شكرا لكن عفى الله عما سلف وانا مسامحك الصراحة”.

وأظهر ورقة طبية مضيفاً: “ما تحتاجين تدعين دعوتك مجابة انا عندي إعاقة جسدية ولكن غير مسموح انه احد يدخل في نيتي وخيرا تعمل شرا تلقى وبالنهاية هند القحطاني هي بنت بلدي وانا ما ارضى عليها ورغم الكلام الذي قالته كله عني انا ارضى عليها”.

ريان جيلر يرد على اتهامات هند القحطاني: "أنا مسامحك" pic.twitter.com/BOEuu2WNbv — Trends (@TrendPase) May 28, 2021

وكانت نجمة التواصل الاجتماعي والفاشينيستا السعودية هند القحطاني، قد انهالت بالشتائم على مواطنها الشاب ريان جيلر ، مؤكدة على اتخاذها إجراءات قانونية ضده، على خلفية إعلانه وبشكل مؤكد عن القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها.

وعبر مقطع فيديو وثقته القحطاني على حسابها في تطبيق “سناب شات”، للرد على ادعاءات ريان ضدها استعرضت هند القحطاني، الوثيقة التي استعان بها ريان جيلر، عند تأكيده القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها، مبينة أنها وصلتها من كثيرين من متابعيها على أنها مستخرج رسمي من الشرطة.

وتابعت هند القحطاني، أن ما ورد باللغة الإنجليزية عبر الوثيقة التي نشرها ريان جيلر، توضح أنه لا يوجد شيء ضدها ولا توجد معلومة بشأن القبض عليها بداخل الوثيقة، مردفة أنها لا ترغب في عرض اسم حسابه، واندهشت من عرضه وثيقة كهذه رغم أن حسابه موثق.

واتهمت هند القحطاني، مواطنها ريان جيلر، بالاستعانة بـ”غوغل” لإدخال معلومات عنها كي يحصل على وثيقة كهذه مثلما يفعل البعض، منوهة بأن المدون بالإنجليزية جاء فيه: “لم نجد شيئا عن الشخص الذي تبحث عنه“، معقبة أنه دون بالعربية بأسلوب خبيث، يقول: ‏“وبعد ما قال الخبر الكاذب يبين تعاطفه معي بقوله دعواتكم الله يفك روحها، ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق”.

واستطردت هند القحطاني، قائلة: “كلمة مصدر مقرب موثوق يا كاذب وين المصدر المقرب الموثوق طلعلنا مصدرك المقرب، ومقرب من مين، ومصدره المقرب الموثوق قاله أنني فقط على ذمة التحقيق في شيء مخالف ولا يوجد تهمة لحد الآن، وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا“،الأمريكية، معقبة أنه شخص “كذاب”.

وقالت القحطاني في منشورًا لها: “قولوا للمخصي لمصاب بالعنة إن كان عنده ذرة رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي بيدعي إنه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام إنه أي حد يقدر يطلع عليه على حد تعبيره، لكن ما يقدر تدرون ليش! لأنه كالعادة كاذب وما عنده أدنى مصداقية”.

وأضافت: “شوفوا الكاذب إيش كاتب بكل ثقة! هذا للي بعض الناس يدقونه بكل كلمة بيكتبها وهو أكذب شخص بالسوشيال ميديا، أنا ما أعرف كيف تصدقون مريض ما يقدر يكشف عن هويته حتى صوره اللي ينزلها على أنها له ذارفها من ع النت”.

وجاء غضب القحطاني بعدما نشر جيلر صورة عبر حسابه في تطبيق “سناب شات” تُظهر بحثاً عن اسم مدوّنة الموضة والجمال المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأميركية، قائلاً في تعليقه عليها: “هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها… دعواتكم الله يفك عوقها… ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف، ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة في كاليفورنيا”.