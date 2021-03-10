فيديو.. نيقولا معوض يحتفل بزفافه على شاطئ البحر

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان اللبناني نيقولا معوض عن زواجه من حبيبته الأوكرانية بعد قصة حب طويلة بينهما ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”.

ونشر “نيقولا”، مقطع فيديو من الاحتفال بحفل زفافهما ظهر فيه برفقة زوجته على شاطئ البحر، يتبادلا الأحضان والقبلات الرومانسية وعلق قائلاً:” إتجوزنا للمرة الأولى والأخيرة”.

وفى وقت سابق نشر نيقولا عدة صور تجمعه بحبيبته عبر إنستغرام, وعلق قائلاً:” في بعض الأحيان نفشل، أو نعتقد أننا فعلنا ذلك.. ثم يمر الوقت ويجد الله طريقة ليخبرنا أن ما اعتقدنا أنه فشل الماضي” تحول إلى أبواب كان قد أغلقها، مع العلم أن لديه طريقة أجمل باب يفتح لنا.. مرّة كتبت: “كل القصة انك تحتضن كل شي الحياة بتقدّملك ياه، انك تستسلم لإرادة الله بحياتَك، وأنت متأكّد انّو هوّي بيِرسُم حياتك أحسن بكتير من ما أنت بترسمها ولمّا استسلَمت، الله عطاني أحلى رَسم.. أنتي ”.

يشار إلى أن آخر أعمال نيقولا معوض هو مسلسل “خيط حرير” من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، وبطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، لا من؛أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.