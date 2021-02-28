فيديو.. نسمة محجوب تطرح كليب “كفاية” عبر يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الفنانة نسمة محجوب كليبها الجديد بعنوان “كفاية”، وهى من كلمات أمير هداية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“كفاية” تعد الأغنية الثانية من “ميني ألبوم” التي سيتم طرحها ‏يضم 5 أغنيات وهم “كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصاً راجل”، فضلاً عن أغنية “كل شمس ولها ظل” ‏علي طريقة الفيديو كليب من إخراج عمر المهندس، علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وعلي جميع وسائل التواصل الأجتماعي، وهي من كلمات عادل العش، ألحان وتوزيع سارى هانى.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب إرتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت إنطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الأشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت فى تحقيق إنتشاراً فنياً واسعاً.

 

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