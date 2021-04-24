فيديو.. نسرين طافش ترد على منتقدي مشهد وفاة والدها بـ “المداح”

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش ، لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب مشهد لها في الحلقة التاسعة بمسلسل “المداح”، الذي يلعب بطولته الفنان المصري حمادة هلال.

حيث ظهرت نسرين خلال المشهد بـ “المكياج” أثناء انهيارها على وفاة والدها، وهو ما انتقده الجمهور، على اعتبار أن هذا عكس ما يحدث في الواقع.

وردت نسرين على هذه الانتقادات خلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي”، قائلةً: “ما كان في ميكب أصلا كان في ماسكرا موجودة من قبل المشهد، وهي صعب نشيلها لأنها عبارة عن سلسلة، وأنا مافيني أروح أغسل وشي وأرجع أغمي عليّ”.

وتابعت مازحةً: “كنا نعمل مشهد رحاب راحت تغسل وشها ورجعت أغمى عليها، وما كان في روج أو أحمر خدود، هي فقط مسكرة، وما كنت اقدر اشيلها، ولو في حادثة معينة يبقى تمام في ميكب حادث، لكن مفيش شيء اسمه ميكب إغماء، أول مرة بحياتي أسمع أن في مكيب للإغماء”.

مسلسل “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، هادي خفاجة، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سكيرمو.