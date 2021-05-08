فيديو.. نسرين طافش تتصدر الترند في مصر والسعودية بعد مقلب رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة نسرين طافش خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث على كافة مواقع التواصل الإجتماعي وجوجل، بعد استضافتها ببرنامج المقالب “رامز عقله طار” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ،و يُعرض عبر شاشة قناة “mbc.

وتصدرت الحلقة التريند رقم 1 في مصر، والسعودية والجزائر، بنسبة مشاهدة 2 مليون خلال ساعات من عرض الحلقة، وذلك بسبب انهيار وبكاء طافش من المقلب.

وعلقت نسرين طافش، على وقوعها ضحية من برنامج المقالب “رامز عقله طار”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بعد انتهاء الحلقة: “الرعب الذي عشته ما راح عالفاضي، شكرا لتفاعلكم ومحبتكم وعلى الترند، والله يسامحك يا رامز”.

وكان رامز جلال شبه نسرين طافش في مقدمة حلقتها ببرنامج “رامز عقله طار” بالمطربة الأمريكية الشهيرة، جينيفر لوبيز.

وقال جلال أيضًا خلال مقدمة الحلقة إنه استدرجها لتعرف معنى المعاناة والشقاء، وأضاف: “ظهرت لنا فجأة لقينا ليها مسلسلات على تترات، انتي مين ومين حدفك علينا احكيلنا رحلة كفاحك، هو كل واحدة بيضة وحلوة هتيجي تضايقنا”.

وانسحبت نسرين طافش من لعبة “بينت بول” عندما أصابها رامز جلال بعدة طلقات تألمت منها وطلبت عدم استكمال اللعبة قائلة: “مش بحب الالعاب دى”.

وأصيبت نسرين طافش بنوبة رعب في دخول كبسولة الهوب دروب، وظلت تصرخ طوال محاولات رامز جلال استفزازها بالروائح الكريهة ورش المياه وطفاية الحريق وانهارت بالبكاء.

وفي سياق آخر تنافس نسرين طافش في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل “المداح”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان المصري، حمادة هلال، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وصور رامز البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ويقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.