فيديو.. نبيل شعيل يفاجئ جمهوره بطرح أغنيتين جديدتين

المستقلة/ منى شعلان/ فاجئ المطرب الكويتى نبيل شعيل جمهوره بطرح أغنيتين دفعة واحدة، أحدهما باللهجة المصرية ، والأخرى باللهجة الخليجية ، ومن إنتاج شركة روتانا.

الأغنية الأولى حملت عنوان “بقالي ساعة” وهى باللهجة المصرية ، و من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد ويقول مطلعها: خطني وتركني ومش عارف

أنا ايه صبرني ومتثبت حتة تثبينة

تقريبا عدا أخذ قلبي

وحموت من الخضة وكنت فاكرها حكاية بسيطة.

بينما جاءت الأغنية الثانية بعنوان “اللحظة الوداعية” وهي باللهجة الخليجية، ومن كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر.

وفى سياق آخر ، حرص نبيل شعيل على أداء واجبه الوطني، من خلال التصويت في الإنتخابات الجديدة لأعضاء مجلس الأمّة في الكويت، وشارك جمهوره بصورة له بعد الإدلاء بصوته وعلّق عليها “تم التصويت للكويت” ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكان المطرب الكويتى نبيل شعيل قد طرح مؤخرا أغنيته “سهران” بشكل سينجل على قناته الشخصية بموقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت .

يذكر أن نبيل شعيل أحيا مؤخرا حفل غنائي فى اليوم الوطنى السعودى الـ90، وقدم نبيل خلال الحفل باقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته ” فوق السما ” و”عالم أحبابي” و”المحبة” و”مو قليل”، وغيرهم.