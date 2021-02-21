فيديو.. نانسي عجرم تثير جدلاً بعد الكشف عن وصيتها

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قلق جمهورها بعد تحدثها عن وصيتها لبناتها التي كشفت عنها خلال لقاء تليفزيوني لها مؤخراً، مما تسبب في جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن السبب الذى دفعها إلى التحدث بهذا الشأن لأول مرة.

وقالت عجرم في مقابلة مع برنامج “شربل يستقبل” على شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “دائما هناك أسس بالحياة لا أقبل التخلي عنها، وأوصي بناتي أن يستمتعوا بالأمور الصغيرة، وأن يعطوا قيمة لكل شيء في حياتهن، ويعطوا قيمة للوقت، ويعيشوا عمرهن، ويحترموا الكبير، ويكونوا مهذبين”.

من ناحية أخرى احتفلت نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا”، وظهرت عجرم من خلال فيديو لها نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام،وهى برفقة زوجها فادي الهاشم وبناتها إيلا وميلا، وهن يرقصن على أنغام أغنية الأطفال ” baby shark”.

واحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا”، في أجواء عائلية حيث اقتصر على أفراد الأسرة فقط بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ووجهت نانسي عجرم رسالة إلى ابنتها قائلة: “أنتِ فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجمة الصغيرة الساطعة في عائلتنا.. “ليا” تكمل العامين”.

يشار إلى أن نانسي عجرم أصدرت مؤخرًا بيانا تنفي من خلاله الأنباء التي تناولت استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل إحياء حفل غنائي في شهر فبراير على مسرح “الأولمبيا” الشهير.