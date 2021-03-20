فيديو.. منة عرفة: المصائب تحاصرني ارحموني

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية منة عرفة ، عن إصابتها بحروق في اليد بالإضافة إلى مشاكل في الغدة، لافتة إلى استعدادها لإجراء أشعة على المخ، مُطالبة الأشخاص الذين يركزون في تفاصيل حياتها الشخصية بالتوقف عن تخيل أن حياتها جيدة.

وقالت الفنانة “عرفة” من خلال مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية “فيسبوك”: “أنا هيحصلي ايه أكثر من كده، عايزه أوجه رسالة للشخص أو الأشخاص اللي باصين في حياتي، إيدي كلها محروقة عملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل إشاعة على المخ، طلعلي غدة حتى كلابي عيانين إيه تاني ممكن يحصلي”.

وتابعت: ياريت الناس دول يشوفوا حدا تاني، مش لازم كل حاجه عليّا، يلا الحمدلله على كل شئ، الناس اللي حاطه بوزها في كل حياتي ارحموني بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل”.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل “إسعاف يونس”، ويعرض حاليا على قناة سي بي سي الفضائية ، والعمل من بطولة محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.