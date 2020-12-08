فيديو.. ممثلة لبنانية تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب وتوضح قرارها

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الممثلة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض ، عن خلعها الحجاب ، فى خطوة مفاجئة لمتابعيها، بعد ما نشرت صوراً لها عبر حسابها على موقع إنستغرام ، بدون غطاء الرأس.

وكشفت دارين ، السبب الحقيقى وراء خلعها الحجاب الذي ارتدته لمدة 10 سنوات تقريبا ، مشيرة إلى إنها ارتدته خوفا من المجتمع.

ومن خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات، قالت دارين :”أنا أحب أخبركم شيء وأرجو من متابعيني تفهم هذا جيدا لكل من يعرفني داخليا يعرف جيدا بأني من الأشخاص الطيبين والتي لا تؤذي أي أحد”.

وتابعت :”أنا معكم اليوم لأني أريد أن أحكي لكم موقف صغير، ففي البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفا من الناس أحيانا وتأنيب ضمير أحيانا أخرى”.

وأضافت: “ظهرت في أحد المسلسلات دون حجاب، لكنها بقيت مترددة بشأن إبقائه أو خلعه”، مؤكدة أنها “أصبحت أكثر نضجا ووعيا، وقادرة على اتخاذ قرارها بشجاعة، وأنها قررت خلع الحجاب، بعد أن ارتدته رهبة من المجتمع، وليس خوفا من الله”، لافتة إلى أن “قناعتها بارتداء الحجاب، مسألة شخصية”.

ولدت دارين البايض، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1996 ، وهي من أب مغربي وأم لبنانية، وتحمل شهادة الليسانس.

شاركت دارين البايض في 4 مسلسلات خليجية وهي تكة في 2013، سيلفي في 2016 وشير شات في 2018 وزون زيزو في نفس العام، قدمت برنامج “أكشن يا عيال” على قناة MBC ، ومسرحية “خواطر شبحة” في السعودية.