فيديو.. مطربة أمريكية تغير إسمها من أجل الجمهور المصري

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت المغنية الأمريكية إليز ليبيك، عن تغيير اسمها لـ”حكاية” حتى تسهل نطقه باللغة العربية لتقديم الموسيقى الخاصة بها للجمهور المصري.

وقالت إليز ليبيك خلال لقائها ببرنامج It’s Showtime المذاع على قناة cbc، إنها سافرت وعاشت في أماكن كثيرة، لكن مصر هي المكان الوحيد الذي تشعر فيه بأنها في الوطن.

وتستعد إليز ليبيك لإطلاق ألبومها الغنائي المصري الثاني بعنوان “سقارة”، الذي نفذت منه أغنية بعنوان On my way، بالتعاون مع شركة A to Z، والشاعر الغنائي أحمد علاء، والموزع الموسيقي Zoom، بحسب ما جاء في المقابلة، وهي الأغنية التي وصفتها بأنها تمزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية من خلال موسيقى البوب.

وفي لقاء متلفز سابق للمطربة إليز أشارت إن غنائها باللغة العربية لم يكن بالأمر السهل فهناك عددا من الحروف العربية لا تتناغم مع اللغة الإنجليزية، لافتة أنها تعلم الكثير من الكلمات العربية، منذ عام 2016 عندما جاءت إلى مصر وتود أن تحصل على الإقامة بها.

وحصلت إليز من قبل عن العديد من الجوائز مثل الميوزك أورد “music award” عن ألبوميها “Orgin وSAQAARA RISING”، التى تعاونت من خلالهما مع موزعين و مؤلفين مصريين، وشاركها بالغناء بأكثر من أغنية الشيخ محمود التهامي، في أغنية بعنوان “سقارة”، وأغنية أخرى بعنوان “حب إلهي”، كما تعاونت أيضا مع الفنان وائل الفشنى، وفرقة “بساطة” ، لتجمع بين سحر الموسيقى الشرقية المتمثلة فى الإنشاد الصوفى والألحان الغربية، ما أنتج عملا فنيا مميزا مدمج بين الثقافة الغربية والشرقية.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “عن معجزة حملها وأسرار مقتل زوجها”.. مها أبو عوف تتحدث

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي