فيديو.. مطربة أمريكية تغير إسمها من أجل الجمهور المصري

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت المغنية الأمريكية إليز ليبيك، عن تغيير اسمها لـ”حكاية” حتى تسهل نطقه باللغة العربية لتقديم الموسيقى الخاصة بها للجمهور المصري.

وقالت إليز ليبيك خلال لقائها ببرنامج It’s Showtime المذاع على قناة cbc، إنها سافرت وعاشت في أماكن كثيرة، لكن مصر هي المكان الوحيد الذي تشعر فيه بأنها في الوطن.

وتستعد إليز ليبيك لإطلاق ألبومها الغنائي المصري الثاني بعنوان “سقارة”، الذي نفذت منه أغنية بعنوان On my way، بالتعاون مع شركة A to Z، والشاعر الغنائي أحمد علاء، والموزع الموسيقي Zoom، بحسب ما جاء في المقابلة، وهي الأغنية التي وصفتها بأنها تمزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية من خلال موسيقى البوب.

وفي لقاء متلفز سابق للمطربة إليز أشارت إن غنائها باللغة العربية لم يكن بالأمر السهل فهناك عددا من الحروف العربية لا تتناغم مع اللغة الإنجليزية، لافتة أنها تعلم الكثير من الكلمات العربية، منذ عام 2016 عندما جاءت إلى مصر وتود أن تحصل على الإقامة بها.

وحصلت إليز من قبل عن العديد من الجوائز مثل الميوزك أورد “music award” عن ألبوميها “Orgin وSAQAARA RISING”، التى تعاونت من خلالهما مع موزعين و مؤلفين مصريين، وشاركها بالغناء بأكثر من أغنية الشيخ محمود التهامي، في أغنية بعنوان “سقارة”، وأغنية أخرى بعنوان “حب إلهي”، كما تعاونت أيضا مع الفنان وائل الفشنى، وفرقة “بساطة” ، لتجمع بين سحر الموسيقى الشرقية المتمثلة فى الإنشاد الصوفى والألحان الغربية، ما أنتج عملا فنيا مميزا مدمج بين الثقافة الغربية والشرقية.