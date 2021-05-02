فيديو.. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4.. يوسف الشريف ينقذ راندا البحيري من المصابين بالفيروس

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “كوفيد 25″، بطولة الفنان المصري يوسف الشريف، تطورات جديدة، في ظل سعي الدكتور “ياسين” يوسف الشريف، في منع انتشار الوباء الغامض الذي يغزو العالم، محاولا التوصل لحل يحد من تلك الأزمة التي تهدد البشرية.

وأعلنت البلاد حالة الطوارئ بسبب الفيروس الجديد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتى تتمثل فى ارتداء قناع على الوجه؛ لأن الفيروس ينتقل من خلال العين، مسببا خللا في الجهاز العصبي ودفع المصاب إلى الانتحار.

وفرضت الحكومة حجرا صحيا على كل من تظهر عليه أعراض المرض الغامض، التي تتضمن الصداع المستمر وتشتت الانتباه والتركيز وآلاما في العين وعدم القدرة على غلقها.

وظهر الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى في الحلقة الرابعة من مسلسل “كوفید-25 “، وجاء ظهوره في مشهد جمعه بالفنان یوسف الشریف، و هو یقوم بتوصیله من مكان لآخر في ظل انتشار الوباء، وبالحدیث بینهما اكتشف الدكتور ياسين “یوسف الشریف”، أن أحمد صلاح حسني كان يعمل مهندس كمبيوتر ولكنه ترك العمل معللا ذلك “ظهري وجعني”، ولفت إلى أنه یعیش في السیارة بعد تحصينها جيداً.

ويتجه دكتور ياسين على الفور للعين السخنة، حيث تمكث فريدة “راندا البحيرى” وابنتها، وبمجرد وصوله يجد الوضع قد تفاقم، وجميع من فى البلد أصبحوا مصابين بالفيروس، وبمجرد دخوله لشقتها يتكدس المصابون على سيارة أحمد صلاح حسنى، ويستنتج ياسين أن الفيروس قد تحور، وأصبحت الضوضاء تجذب المصابين، فيخرج من الشقة، ويقوم بتشغيل موسيقى بصوت عال فيجتمع عليها المصابون فيسرع دكتور ياسين ومن معه لركوب السيارة.

وينتشر فيروس كوفيد 25 بسرعة البرق والوضع يصبح كارثيا، ويأخذ صاحب شركة الأدوية “أيمن الشيوى” المصل الخاص بالفيروس وكذلك من معه، وتستطيع إيناس كمال ومن معها الخروج من الحجرة التى احتجزهم فيها صاحب الشركة، بعدما عرفوا سر تصنيع الفيروس، ويأتى سيف “إدوارد” ليساعدهم فى الهروب، وعند وصوله للمستشفى يكتشف إصابة والدته بالفيروس.

وأطل زكي فطين عبد الوهاب والد نهاد “أيتن عامر” طليقة دكتور ياسين “يوسف الشريف” وهو يمكث في منزله مع الممرضة التي ترعاه في مرضه والتي كشفت سوء الحالة في الخارج قبل دخولها إليه.

ويظهر مشهد فلاش باك بين دكتور ياسين وزكي فطين عبد الوهاب والذي يعمل طبيبًا أيضًا، وهو يحاول أن يجعل دكتور ياسين يعود لعمله مرة أخرى ولكنه يرفض تمامًا ويتذكر أنه كان السبب في موت ابنه بكوفيد 19، عندما أصر على الذهاب إلى المستشفى لعمل واجبه ما جعل العدوى تنتقل إليه ومن ثم تنتقل لابنه فتودي بحياته.

وتختتم الحلقة عندما يكتشف زكي فطين عبد الوهاب حركة غريبة من الممرضة في إحدى الغرف وعندما يفتح الباب عليها يكتشف إصابتها بالفيروس وجاء رد فعله بأنه نزع النظارة الطبية من على وجهه ونظر في عينيها.

مسلسل “كوفيد – 25” بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.