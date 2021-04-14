فيديو.. مسلسل سعودي يسخر من حسن نصرالله وعبدالملك الحوثي بهذه الطريقة

المستقلة/- منى شعلان/ عرضت القناة السعودية أمس الثلاثاء الحلقة الأولى من مسلسل “باركود”، وتضمنت الحلقة مشهد ساخر يمثل قيادات بجماعة الحوثي وإيران ومحاولات استهداف مواقع بالمملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة.

وظهر فى المشهد ‏مجموعة من الأشخاص، أحدھما يقوم بتوجیه الآخر لاستھداف المدنیین، حيث يقول “حسن نصر الله”زعيم حزب الله اللبناني: “عم توصل صواريخكم على الرياض”، ليرد عليه عبد الملك الحوثي زعيم حزب “أنصار الله”: “تبغى الصدق كل ما رمينا عليهم قنابل ولا طائرات مسيرة ضربتها وزارة الدفاع حقهم.. ما وصلهم ولا شيء”.

وأضاف نصرالله ، قائلاً : “بدي إياكم تركزو لي على المطارات والتجمعات المدنية يعني مولات أحياء سكنية”، فيما الحوثي: “الحقيقة من يوم ما بدأت الحرب ما نستهدف إلا المدنيين والمطارات والأشياء اللي ما لها دخل في الحرب.. ولا حاجه نفعت معانا”.

ويشار إلى أن تحالف “دعم الشرعية” الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، يعلن وبشكل شبه يومي عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن ضد أهداف بالمملكة.

ولعل من أبرز المناطق التي يتكرر إعلان محاولة استهدافها من قبل الحوثيين من جهة وإعلان التحالف عن اعتراضها من جهة أخرى يتمثل بكل من خميس مشيط ومطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية وغيرها.

في المقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.