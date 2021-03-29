فيديو.. مروان بابلو يتصدر الترند بألبومه الجديد “غابة”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الألبوم الغنائي الجديد “غابة” لمطرب الراب الشهير مروان بابلو، تريند وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد طرحه مساء أمس الأحد.

كما تخطى الألبوم حاجز المليوني مشاهدة في أقل من 10 ساعات من طرحه، عبر قناته الرسمية الخاصة على موقع “يوتيوب”.

ويتضمن ألبوم مروان بابلو 5 أغنيات هي: “كنترول – أتاري – الحب فين – دون – غابة”، و ناقش من خلال أغاني ألبومه قضية الحسد ورحلة صعوده من اللعب بالأساتيك إلي قيامه بربط أمواله بالاساتك بعدما اصبح مشهورا كما يناقش قضية الشهادات التعليمية وعدم جدواها.

ومروان بابلو واحد من مطربى فن “الراب” وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ “بابلو” حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق “الأندر جراوند”.

يذكر أن مروان بابلو أعلن اعتزاله، في مارس/ أذار 2020، لكنه تراجع عن قراره وعاد للجمهور مرة أخرى مع بداية عام 2021 وطرح فيديو كليب بعنوان “الغابة”.

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