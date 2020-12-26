المستقلة /- رصدت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل في منطقة الحصواية، شرق مدينة قنا بصعيد مصر، لحظات هجوم كلب بري على مجموعة من الأطفال.

فيديو مرعب لكلب مسعور يهاجم أطفالاً في مصر pic.twitter.com/rpj4Dm6sma — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) December 26, 2020

وقام بالهجوم على 10 أطفال وعضهم، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض الكلب على طفل وعضه في رقبته، ثم هاجم الباقين، كما تجول في شوارع المنطقة وهاجم كل من يعترض طريقه، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسؤولي الطب البيطري.

وعلى الفور، انتقل فريق من الطب البيطري ومعه قوة من شرطة قسم قنا، إلى مكان الواقعة.

من جانبه، كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل هجوم الكلب على عدد من الأطفال في محافظة قنا.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني مصري: “الأهالي وقوات الدفاع المدني نجحوا في اصطياد الحيوان والقضاء عليه، والطب البيطري قام بتشريحه واتضح أنه كلب بري”.

وأضاف: “الكلب البري أحيانا قد يكون مصاباً بأمراض أو لديه رغبة في الهجوم، وفي كل الأحوال تم التعامل معه والقضاء عليه”.