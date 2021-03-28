فيديو مرعب: انتحار فتاة على طريق الجلالة فى مصر

المستقلة/- منى شعلان/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر صباح اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة انتحار فتاة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بالطريق الصحراوي ناحية طريق الجلالة.

وأوضح الفيديو أن الفتاة تسير عكس الاتجاه بسرعة تفوق 200 كيلو في الساعة، وتفادت العربية الأولى والثانية واصطدمت بسيارة نقل كبيرة مما أسفر عن انقلاب السياراتين واشتعلت بهما النيران.

وتلقت شرطة المرور على طريق الجلالة ، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الحادث.

 

 

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