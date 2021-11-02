فيديو مرعب.. “الجوكر” الذي أرعب طوكيو

المستقلة /- الشاب الذي اعتقلته الشرطة بعد طعنه 17 شخصاً بالسكين، حالة 3 منهم خطرة، وإشعاله نارا في إحدى عربات قطار المترو بطوكيو الأحد، حزين لأن من اعتقلوه لم يقدموا على قتله كما خطط وكان يأمل، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية عن محققين استجوبوه، ولم يفرجوا عن اسمه بعد.

وكان البالغ 24 سنة، ارتدى زي “باتمان” الشرير، المتخذ صفة “جوكر” في أفلام هوليوود ، ثم هاجم ركابا بسكين كان بحوزته في إحدى عربات المترو، على حد ما ألمت به “العربية.نت” مما بثته الوكالات، كما من ترجمات لما ورد بوسائل إعلام يابانية اليوم، ثم ألقى سائلا سريع الاشتعال وأضرم النار بالعربة، مسببا حالات رعب وهلع بالركاب الذين فروا عشوائيا وكيفما كان، وبفرارهم أصيب 7 آخرين بجروح.

ويبدو أنه ألقى أثناء هجومه أسيد hydrochloric المسبب بتآكل الجسم الذي يقع عليه، وهو ما لم تؤكده “إدارة الإطفاء في طوكيو” في بيان أصدرته عن الهجوم الذي كان يهدف إلى “قتل مزيد من الناس، ثم إنزال عقوبة الإعدام به”، بحسب ما لخص المحققون ما أخبرهم به.

من دون أن يبدي أي شفقة

ونقلت قناة NHK التلفزيونية المحلية أن شهود عيان أخبروا الشرطة أن المهاجم كان يرتدي زيا لامعا، عبارة عن قميص أخضر وبدلة زرقاء ومعطفا أرجوانيا، بدا شبيها برداء “الجوكر” الشهير في قصص “باتمان” الهزلية، وهو نراه في الصورة التي تنشرها “العربية.نت” رئيسية، وأنه “نفذ هجومه من دون أن يبدي أي شفقة وهو يحمل السكين ويرش السائل الحارق، فدب الهلع بالجميع” وفقا لما قالت إحدى الراكبات.

وفي لقطات تلفزيونية أخرى، ظهر كيف جاهد عدد من رجال الإطفاء ومسؤولي الشرطة والمسعفين لإنقاذ ركاب فر كثير منهم عبر نوافذ عربات قطارات أخرى، لظنهم أن الهجوم كان شاملا في المحطة، وآخرون ظنوا أن ما كان يحدث هو “حيلة في الهالوين” لكنه غيّر رأيه حين “رأيت رجلا يسير في هذا الطريق، ويلوح ببطء بسكين طويلة” كما قال.

ووقع الاعتداء قرابة الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ)، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فيما كانت مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في البلاد التي تنظم الأحد الانتخابات التشريعية.

ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

وفي مطلع أغسطس، أثناء الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي إلى إصابة عشرة أشخاص. ثم في 24 منه، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بالعاصمة. وألقي القبض على المشتبه بهما في الحادثتين، وهما يابانيان، بعد فترة وجيزة.