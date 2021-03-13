فيديو.. محمد الفارس يطلق “أقل واجب”

المستقلة/- أطلق الفنان محمد الفارس أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان ” أقل واجب ” والتي حملت توقيع الشاعر قصي باسل ، مسجلا من خلال هذا العمل التعاون الاول الذي يجمعه بالفنان محمود التركي من حيث الألحان، فيما قام بالتوزيع الموسيقي  والمكس والماستر الفنان حسام كامل ، ومتابعة وتنسيق عبدالله البداد ، وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج تيونز آرابيا .

وابرز العمل الجديد ” اقل واجب “القيم السامية للمشاعر العاطفية  بين المحبين ، من خلال كلمات العمل ، لتمتزج الكلمة واللحن بالصوت الذي جعل من هذا العمل تحفه فنية ، وتقول كلمات الأغنية ….

أقل واجب

حياتي أنطيك / بروحي أفديك / أقل واجب / يالشايل جمال الكون / بين العين والحاجب

حبيتك بدون أسباب / وأنت بقلبي طالع طاب / أريد أبدي بحضنتك شاب / وأصير بحضنتك شايب

أقل واجب :

تعال نكمل القصة / حبنا بهالزمن فرصة / صاحبتك حبيبي بذوق / مو ياهو اليجي يصاحب

يذكر أن هذا العمل الثالث للفنان محمد الفارس مع شركة تيونز آرابيا بعدما أنضم إليها قبل شهور لتقوم الأخيرة بتنفيذ خطتها الفنية التي رسمت له منذ البداية وسيكون للفنان محمد الفارس عمل جديد قادم سيطلق تزامناً مع عيد الفطر المبارك .

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