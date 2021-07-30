فيديو.. ماريا فرهاد تتوج ملكة جمال العراق لعام 2021

المستقلة/- منى شعلان/ حصدت الشابة العراقية ماريا فرهاد سالم البالغة من العمر 21 عاما، على لقب ملكة جمال العراق، من بين أكثر من 17 متنافسة بينهن ست فتيات من إقليم كردستان، وهذه هي المرة الأولى منذ 74 سنة يضم فريق التحكيم كردياً.

ونالت ماريا، اللقب بعد منافسة مع ملكة جمال ديالى في المرحلة النهائية التي سبقتها مراحل وفعاليات استمرت لأسابيع مع المشاركات من جميع المحافظات، حاملة رسالة إنسانية تطمح لتحقيقها من فوزها الذي فرح به أهالي مدينتها في سهل نينوى التاريخي شمالي البلاد.

وتنحدر ملكة جمال العراق من سهل نينوى، وهي طالبة علوم الحاسبات، نزحت إلى أربيل بعد احتلال تنظيم داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014.

وتطرّقت الفائزة باللقب إلى رسالة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس لدى زيارته إلى الحمدانية في آذار/مارس العام الحالي، من أجل عودة 90% من أبناء المكون المسيحي الذين هُجّروا قسرا على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، إلى مناطقهم في نينوى وسهلها ومركزها الموصل ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد.

وحصلت على لقب الوصيفة الرابعة دانا جواز من محافظة كركوك، في حين حصلت على لقب الوصيفة الثالثة كلستان كارو من محافظة دهوك، فيما نالت لقب الوصيفة الثانية زينة يوسف من محافظة صلاح الدين، في الوقت الذي حصلت فيه سيما الجاف من محافظة ديالى على لقب الوصيفة الأولى.

وأقيم حفل التتويج في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وقد يعيد الحفل العراق إلى ألقه مجدداً، بعدما تضاءلت مظاهر الفرح والفن والثقافة خلال السّنوات الأخيرة، بسبب الحروب الخارجية والأزمات الأمنية العديدة التي شهدها العراق.

وضمت لجنة التحكيم الملحن الكردي هلكوت زاهر وممثلاً عن وزارة الثقافة الاتحادية، وملكة جمال الشرق الأوسط أحلام حجي، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، وشخصيات أخرى.