فيديو للحظات الأخيرة في حياة الشهيد رعد حازم

المستقلة /-نشر الاعلام العبرية فيديو يظهر اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد رعد حازم في مسجد بيافا، قبل استشهاده برصاص الاحتلال.

ووفقا للتقارير ، دخل رعد حازم للمسجد ليصلي الفجر ، وجاء جنود الاحتلال الى المسجد طالبين فحص كاميرات المسجد، وطلبوا منه يرفع يديه ولكنه رفع سلاحه واطلق باتجاههم عشر رصاصات، قبل استشهاده.

وكانت تقارير عبرية إشارات الى تلقي شرطة الاحتلال بلاغا عبر الهاتف بوجود شخص مشبوه في الحديقة العامة في محيط دوار الساعة في يافا ، وعلى إثر هذه المكالمة توجه عنصران من جهاز الشاباك الى المنطقة بحثا عن الشخص المشتبه، وبعد ان شاهداه طلبا منه التوقف لكنه لم يستجب لهما، وتم تبادل اطلاق النار بينهم في موقف للسيارات. وتم إصابة الشخص المشتبه، وتبين فيما بعد انه منفذ العملية في شارع ديزنغوف في تل ابيب.

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