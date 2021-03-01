فيديو.. “لسه الحالة ماتسرش” جديد فضل شاكر

المستقلة/- منى شعلان/ طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديد تحمل اسم “لسه الحالة ماتسرش”، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.

وتتحدث كلمات أغنية ” لسه الحالة ماتسُرش” عن الحب والألم وصدق المشاعر من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الاعمال الغنائية، ومظهراً من مظاهر الغناء الأصيل.

وتقول كلمات أغنية :

ولسه الحالة ماتسُرش .. ولسه الروح بتستناك

مافيش شيء فيا ماتضرش .. وراحت كل حاجة معاك نسيت الضحكة من يومها .. نايم صاحي بحلم بيك حياتي البُعد أزمها .. مفتاح الأمل ف ايديك ماتقتلنيش وعيّشني .. مافيش غيرك بيوحشني حرام قلبك يهَمشني .. يهمل حالي مهما يبان بجد هموت وترجعلي .. عليا أنا جِنّ وإسمعلي وبص لحاجة تشفعلي .. حاول تدي فرصة كمان هعيش العمر بستنی .. ومهما هیجری مش هنساك مافيش غيرك خطف قلبي .. ماطمنتش إلا معاك عيون الناس بقت واحده .. وماتشدتش غير لعينيك عملت لقلبي ۱۰۰ عُقدة .. كل حياتي واقفة عليك.

من ناحية أخرى، طرح فضل شاكر مؤخرا أغنيته الجديدة “ليه” باللهجة الخليجية، عبر موقع يوتيوب، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.