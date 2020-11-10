فيديو: لحظة استهداف آمر لواء بالحشد في مكحول

المستقلة /- تنشر المستقلة مقطع فيديو يوثق لحظة إصابة حيدر الأسدي امر اللواء السادس بالحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة بجبال مكحول.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اصيب ستة عناصر بالحشد بانفجار عبوة ناسفة، استهدف أمر اللواء السادس، أثناء عمليات تطهير جبال مكحول.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أنه “أصيب ستة مقاتلين من اللواء السادس في الحشد الشعبي بجروح متفاوتة أحدهم حالته خطرة، بانفجار عبوة ناسفة”.

أضاف البيان، أن العبوة “استهدفت آمر اللواء حيدر الأسدي أثناء إشرافه على عمليات تطهير جبال مكحول”، مؤكداً أنه “لم يصب آمر اللواء بأي أذى”.