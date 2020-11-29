فيديو.. لبلبة ترفض تقديم مسيرة حياتها فى عمل درامي.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ أكدت الفنانة المصرية لبلبة، إنها ترفض تقديم مسيرة حياتها فى عمل درامي ، كما حدث مع بعض الفنانين خلال السنوات الماضية، موضحة أن سبب رفضها هو أن أغلب أعمال السيرة الذاتية لم تنجح.

وقالت لبلبة خلال لقائها في برنامج “The Insider”، إنها لا ترغب في تجسيد مسيرتها الفنية في عمل درامي، مشيرة إلى أن أفضل سيرة ذاتية نفذت بشكل جيد هي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم فقط، قائلة: “أنا مش عايزة علشان مفيش حد اتعمل سيرته غير أم كلثوم وكانت كويسة”.

ووجهت اعتذارها لصناع باقي الأعمال لأنهم بالتأكيد بذلوا مجهودا كبيرا خلال تحضيرهم لهذه المسلسلات، مضيفة: “كل الأعمال بعد قصة حياة أم كلثوم كانت مش حلو..فأنا اسفة”.

وأعربت لبلبة عن رغبتها في تقديم دور أم لولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت متأثرة أنها تريد توجيه رسالة أن أي منزل به طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة هو ملاك داخل منزلهم.

وكشفت لبلبة ، فى تصريحات تليفزيونية لها مؤخرا ،عن سر رشاقتها، حيث أكدت أنها لا تحب السهر أو التدخين وحياتها منضبطة، كما أنها نباتية ولا تأكل الفراخ أو اللحوم، وأيضًا “أكلها خفيف”، موضحةً أن السمنة بالنسبة لها ممنوعة لأنها تعتبرها “دهون على القلب”، ولهذا تحب أن تحافظ على نظامها الغذائي والصحي.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة المصرية لبلبة ، كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، والتي تبدأ فعالياتها مطلع ديسمبر المقبل ، بدار الأوبرا المصرية.