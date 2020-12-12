فيديو.. قصي خولي يوجه رسالة لوالدته على الهواء

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الممثل السوري قصي خولي عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصوير مسلسله الجديد “لا حكم عليه”، وأنه يواصل تصوير مشاهده وهو يتكئ على العكازة خلال السير على قدمه.

وظهر النجم السوري في كواليس برنامج The Masked Singer في تقرير لـ mbctrending ، وهو يسير بالعكازة، وحرص على إخفاء الأمر عن الجميع بمن فيهم والدته الذي كشف لها عن اصابته على الهواء مباشرة، وقال بعفوية: “ماما انا اجري مكسورة”.

وأكد أن ان الإصابة لم توقفه عن التمثيل بل يواصل التصوير بشكل عادي ويستعين أحيانا بالعكاز ليمنع قدمه من التعب وقال: “عم بمشي بالعكاز ولكن الامور تمام بفضل الله ولكن العكاز من الضروريات لازم شوي ريّح ويكون معي شي يسندني”.

وأشار مازحاً إلى أن الإصابة صغيرة، في حين أعطى بيديه إشارة الى أن اصابته كبيرة ، وقال قصي إنه :”يستمد قوته من فريق العمل المميز في المسلسل والبرنامج، وأي مهنة لها ضريبتها ، لذلك الناس بتفترض انه نحنا اسعد ناس بالعالم أكتر حدا مبسوطين 15 واحد مرافقة و14 سيارة و5 قصور واموال وحريم، ايه هيدا كله بالافلام بس”.