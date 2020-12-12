فيديو.. قصي خولي يوجه رسالة لوالدته على الهواء

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الممثل السوري قصي خولي عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصوير مسلسله الجديد “لا حكم عليه”، وأنه يواصل تصوير مشاهده وهو يتكئ على العكازة خلال السير على قدمه.

وظهر النجم السوري في كواليس برنامج The Masked Singer في تقرير لـ mbctrending ، وهو يسير بالعكازة، وحرص على إخفاء الأمر عن الجميع بمن فيهم والدته الذي كشف لها عن اصابته على الهواء مباشرة، وقال بعفوية: “ماما انا اجري مكسورة”.

وأكد أن ان الإصابة لم توقفه عن التمثيل بل يواصل التصوير بشكل عادي ويستعين أحيانا بالعكاز ليمنع قدمه من التعب وقال: “عم بمشي بالعكاز ولكن الامور تمام بفضل الله ولكن العكاز من الضروريات لازم شوي ريّح ويكون معي شي يسندني”.

وأشار مازحاً إلى أن الإصابة صغيرة، في حين أعطى بيديه إشارة الى أن اصابته كبيرة ، وقال قصي إنه :”يستمد قوته من فريق العمل المميز في المسلسل والبرنامج، وأي مهنة لها ضريبتها ، لذلك الناس بتفترض انه نحنا اسعد ناس بالعالم أكتر حدا مبسوطين 15 واحد مرافقة و14 سيارة و5 قصور واموال وحريم، ايه هيدا كله بالافلام بس”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إيران تعدم المعارض “روح الله”.. والاتحاد الأوربي يندد

اخر الاخبار

الجزائر تحذّر من “عمليات أجنبية” لزعزعة الاستقرار

اخر الاخبار

ماغي فرح تكشف السبب وراء سوء عام 2020 – فيديو

اخبار العراق

اعتقال كادر قناة كردستان 24 في السليمانية

اخر الاخبار

بدء من الغد..الأردن توقف صرف القروض للمتقاعدين العسكريين

رياضية

الأهلي يهزم النصر ويؤزم موقفه في الدوري السعودي

رياضية

ديربي مدريد.. تعرف على تشكيلتي الفريقين