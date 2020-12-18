فيديو.. فيفي عبده تعلق على شائعة وفاتها وتوجه رسالة لهؤلاء

المستقلة/ منى شعلان/ طمأنت الفنانة المصرية فيفي عبده، جمهورها ومحبيها ، على حالتها الصحية من خلال فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد انتشار شائعة وفاتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت فيفي خلال الفيديو: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، طبعا أنا بعملكم الرسالة دي لأن ناس كتير مخضوضة عليّا، وإن أنا موجودة في الرعاية، والحقوها في آخر أنفاسها، اللي يعلم بده ربنا سبحانه وتعالى، أنا في البيت والحمد لله بصحة كويسة وبحمد ربنا، كانت رجلي وجعاني وبتحسن بفضل دعاكم ليّا”.

أضافت: “بشكر كل اللي بيحبوني، أما الناس اللي بتطلع عليّا إشاعة جامدة جدا إني مُت، ده بتاع ربنا وكويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش في الدينا، واللي يقول الحقوها في الرعاية وآخر نفس فيها وبتاع.. حرام عليكم، حرام عليكم تخضوا الناس عليّا، منك لله وحسبي ونعم الوكيل في أي حد يقول عليّا كده، ويا سلام لما الواحد يسمع الناس بتقول عليه كده وهو عايش في الدنيا، ربنا يديكم الصحة ويديني الصحة، واكتفي بهذا القدر”.

وظهرت فيفي عبده، في فيديو لها قبل أيام، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي في المنزل، وقالت: “عايزة أقولكم إنكم وحشني جدا، أنا حبيت أوريكم إني كويسة وفي البيت وبعمل علاج طبيعي أهو، وعايزة أرقص لإني بحب الرقص أوي، عايزين نولعها بقى بصراحة لأن كده حرام.. أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، والله العظيم أنا قاعدة كده في البيت غصب عن عيني، أنا من ساعة الشمالي وأنا مش عارفة إيه اللي جرالي، أنا بحبكم جدا وقريب جدا هكون معاكم، كل سنة وأنتوا طيبين وميري كريسماس وهابي ‏نيو يير واسكيوزمي”.