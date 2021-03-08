فيديو.. فنانة كويتية تحدث ضجة بعد انسحابها من لقاء تلفزيوني على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة ملاك الكويتية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مغادرتها الاستديو على الهواء أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “سندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة ATV الكويتية.

وأحدثت ملاك ضجة كبيرة بتصرفها المفاجئ حيث سارعت إلى مغادرة الاستديو، عندما أشار مقدم البرنامج أنه سيتم الاتصال بإحدى الفنانات وأصرت هي على معرفة هويتها إلى أن ذكر أنها الفنانة بدرية أحمد، واستغرب الكثيرون من ردة فعلها.

ويشار إلى أن خلافاً نشأ منذ أشهر بين الفنانتين حين ردت ملاك على اتهامها بالظهور في مقطع مصور وهي ترقص بطريقة هستيرية.

وقالت في مقطع آخر: “اللي بالفيديو مو كويتية يا سلق الي بالفيديو كانت متحجبة وخلعت الحجاب ومو كويتية واول حرف من اسمها ب.أ”.

واعتبر الكثيرون أنها تقصد بهذا بدرية أحمد، وهو ما دفع الفنانة الإماراتية إلى الرد، وقالت في فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات: “شهاب ما قال على اللي ترقص إنها هاد الفنانة اللي كان يقصدها أنا أقول إياها. هي حطت أول حرف من اسمي وما راح أسكت لها في أمور وايد صارت من 2004 إلى 2005، آن الأوان أقولها واكشفها من وقت مسرحية صباح الخير يا عرب”.