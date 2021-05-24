فيديو.. فان ديزل يتحدث عن كواليس الجزء الأخير من “Fast & Furious”

المستقلة/- منى شعلان/ تحدث النجم الأمريكي فان ديزل، عن كواليس الجزء الجديد والأخير من سلسلة “Fast & Furious”، الذي يعرض حالياً في دور العرض السينما المصرية وفي عدة دول أخرى ومنها هونج كونج وجنوب كوريا وروسيا، فيما تم عرضه في الإمارات يوم 20 مايو، وتم عرضه يوم 21 مايو في الصين.

وقال فان ديزل إن قصة الفيلم تختلف عن الأفلام السابقة، بسبب موقف دومينيك مع العائلة، حيث يظهر أن له شقيق وتدور بينهما صراعات.

وتابع فان ديزيل عن قصة الجزء: “لقد أعتدنا على قبول واقع أن العائلة والأخوة هما كل شيء بالنسبة لشخصية دوم، وعندما أصبح أبا كان عليه أن يلقى نظرة أعمق إلى ماضيه.

وأشار أن دوم في الجزء الجديد سيتكون مطلوب منه التفكير في والده، وعندما يفعل ذلك يتذكر شقيقه جاكوب وعلاقتهما المحطمة.

 

وفي سياق متصل، أكد المخرج جاستن لين أنه حين ينظر إلى طاقم العمل وسيرهم الذاتية يرى أنهم قدموا أفلام ناجحة نشأ وهو يشاهدها، لذلك كان يشعر أن وظيفته هي مفاجئتهم بأفكار جديدة، وعندما كان يقترح شيء كانوا يأخذوا بضعة ثواني للتفكير في كيفية تنفيذه، وهو ما كان يحمسه لأن ذلك يعني أنهم سوف يجتمعون لبحث طريقة تنفيذ أفكاره.

فيلم “Fast & Furious” بطولة فين ديزل وتيريس جيبسون، وميشيل رودريجز، وجوردانا بروستر، وتشارليز ثيرون، وناتلي إيمانويل،ولوداكريس وجون سينا، وسونج كانج، وآنا ساواي وكيرت راسل و لوكاس بلاك.

 

أما عن طاقم كتابة الفيلم فهو سيناريو لدانيال كيسي، وقصة ألفريدو بوتيلو، ودانيال كيسي، ومبتكر الشخصيات جاري سكوت طومسون، ومن إخراج جاستن لين الذي شارك في كتابة الفيلم أيضا.

وتم تصوير الفيلم بين يونيو ونوفمبر 2019 في لندن ولوس أنجلوس وإدنبرة وتايلاند وجورجيا.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين فان ديزل “دومينيك توريتو”، وشقيقه الشرير “جاكوب” نجم WWE جون سينا، أولاً ، ويتضح أن جاكوب الشرير لجون سينا ​​هو شقيق دوم، كما أن هان “سونج كانج” يعود بطريقة ما، ويبدو أن “ليتي” كانت تعلم أن “هان” لا يزال على قيد الحياة.

 

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