فيديو.. فاطمة الصفي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي لموجة من الانتقادات بسبب جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرا.

وظهرت فاطمة الصفي في جلسة التصوير بفستان مكشوف الظهر يبرز وشما كبيرا على كتفها الأيسر مما عرضها لانتقادات واسعة.

من جانبها ردت فاطمة الصفي على تلك الانتقادات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو مصور، بأن لا أحد يتدخل في حياتها فهي لديها تفكيرها الخاص وتفعل ما تريد.

وقالت: “ما أبي أحد يحس فيني، كل واحد يحس بروحه”، مضيفةً: “كل انسان وكيفه وتفكيره، ويسوي اللي يبيه، محد له شغل بأحد”، واللي مو عاجبه وما يقدر لا يساوي”.

وكشفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي عن سبب تغير شكلها المتكرر وردت على التساؤلات التي توجه لها حول خضوعها لعمليات تجميل خلال الفترة الماضية.

وأكدت فاطمة الصفي أنها تلجأ لإجراء التغير على نحو متكرر في شكلها بسب شعورها بالملل الشديد، موضحة أنها لا تمانع الخضوع لعمليات التجميل.

وأوضحت فاطمة الصفي أنها بدأت بالفعل في إجراء عدد من عمليات التجميل لجسمها وتخطط لإجراء عمليات تجميل لوجهها مثل الشد وغيره خلال الـ 10 سنوات القادمة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فاطمة الصفي هي مشاركتها في مسلسل “أمنيزيا” والذي عرض في ٢٠ أيار/مايو الماضي عبر إحدى المنصات الإلكترونية من انتاج Eagle Films للمنتج جمال سنان.

العمل يجمع فاطمة الصفي والممثل الكويتي حمد أشكناني معاً من جديد، بعد نجاحهما الكبير في مسلسل “دفعة بيروت”، ويشاركهما مجموعة من نجوم لبنان منهم ديامان بو عبود، كارول عبود، إيلي متري، ختام اللحام، سينتيا كرم وسليم حلال.