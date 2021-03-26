فيديو.. “عيب” غادة بشور ترد على شائعة وفاتها

المستقلة/- منى شعلان/ أبدت الفنانة السورية غادة بشور عن إنزعاجها الشديد من شائعة وفاتها التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لأزمة قلبية.

وأكدت الفنانة السورية أنها غادرت المستشفى إثر تعافيها من أزمة قلبية تعرضت لها قبل يومين، مشيرة إلى أنها كانت مريضة فقط، وهى بخير وصحة جيدة الآن.

وقالت الفنانة السورية من خلال مقطع فيديو لها: ”يا جماعة أنا بخير بحبكن من قلبي شكرًا لمحبتكن، وعيب عيب تطلعوا إشاعة إني توفيت.. أنا ليكني على قيد الحياة والحمد لله الأعمار بيد الله“.

وتمنت غادة بشور من الجميع أن يتركوا الفنانين في شأنهم؛ لأنها شعرت بالخوف بسبب تلقيها الكثير من الاتصالات من أصدقائها وأهلها وبعض جمهورها، الذين أرادوا الاطمئنان عليها.

و أشارت قائلة: ”اعذروني إني برجف من كتر الاتصالات اللي صارت فيني، وخلاص بقى تطلعوا إشاعات بقى أنا بخير بحبكم من قلبي“.

وكانت الفنانة غادة بشور قد ظهرت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك بفيديو تواجدت فيه بأحد المستشفيات في لبنان تحدثت فيه عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وتتواجد بشور حاليا في لبنان لتصوير مشاهدها في مسلسل يحمل اسم “بيناتنا” وهو عمل عربي مشترك من إخراج محمود الدوايمة وإنتاج شركة العنزي للإنتاج الفني.

وتشارك الفنانة السورية، غادة بشور، في ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “حارة القبة”، وهو من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وتشارك أيضا في الجزء الثاني من مسلسل “بروكار” ومسلسل “الكندوش”.

 

 

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