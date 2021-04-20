فيديو.. “عن عيبها الوحيد واتهامها بالعنصرية” غدير السلطان تتحدث

المستقلة/- منى شعلان/ قالت خبيرة التجميل الفاشينيستا الكويتية غدير السلطان أن شكلها يعد عاملاً مؤثراً في تصدرها حديث الجمهور، مضيفةً أن هناك فئة لا تحب شكلها فتراها استفزازية، والبعض يراها عفوية وآخرون يرونها شخصية مصطنعة.

وكشفت غدير السلطان فى مقابلة تليفزيونية لها عن أن عيبها الوحيد الذي باتت تلاحظه على نفسها في حياتها بشكل عام وتعتبره خطأ منها وهو التسرع، مبينة أنها كثيراً ما تتعرض لضغوطات، كاشفةً عن أن سبب صعودها للترند بشكل دائم هو محبة الجمهور والتي تكون من الله.

وبشأن اتهامها بالعنصرية والإساءة لأصحاب البشرة السمراء، بعدما غيرت لون بشرتها من خلال المكياج إلى البشرة السمراء، لإظهار قدرتها على وضع مساحيق التجميل، أشارت إنها لم تكن تقصد العنصرية أبدا وتم فهمها بشكل خاطئ، مؤكدة أنها لن تكرر الأمر مطلقا بسبب رفض الأغلبية من متابعيها للموضوع رغم حبها للبشرة السمراء.

وأوضحت أن الفتاة الخليجية من أكثر الفتيات إنفاقاً للكثير من أموالها على مساحيق التجميل، مستطردةً أنها لاحظت هذا من خلال المبيعات فعند عرض منتج يتم ملاحظة بيعه، مؤكدةً أن الفتاة الخليجية تحب الجمال وتهتم بالملابس وعيادات التجميل والعطور وهكذا.

وعما يميزها عن غيرها من خبيرات التجميل، قالت إن كل خبيرة تجميل لها بصمة تميزها من ناحية رسمة العيون ومكياج الوجه وغيرها، معقبة بأن أجمل وجه وضعت له مكياجاً كان وجه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وذكرت أنها تأثرت ماديا بسبب جائحة كورونا مثل الكثيرين، واضطرت لإغلاق صالون التجميل الخاص بها مؤقتا والتركيز على السوشيال ميديا لمواجهة الخسائر المادية حتى تعود الأمور لطبيعتها.

وكشفت السلطان أنه عرض عليها العديد من أدوار التمثيل لكنها لا تفكر في الموضوع إطلاقا، وأنها تقدم إعلانات تجارية لكن لا تشارك بأعمال درامية.

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