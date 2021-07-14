فيديو.. عقد قران يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري بعقد قرانه على خبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري، مساء أمس الأربعاء، وذلك وسط أجواء عائلية.

ويأتي ذلك عقب انتشار خبر خطوبة الثنائي المشهور قبل شهرين، غير أن أي منهما لم يخرج ليؤكد أو ينفي ذلك، وسط رواج الخبر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حينها.

ونشر بوشهري صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرم”، ليزف نبأ عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وكتب:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات… ‏تم بفضل الله وتوفيقه عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى ‏سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”.

كما نشرا الثنائي مقطع فيديو لهما من داخل السيارة دون الكشف عن أية تفاصيل، وأوضح الفيديو الأغنية التي قدمها الفنان راشد الماجد للثنائي مجدداً، وتقول كلمات الأغنية: “كنت أتمنى قلبي صادق يبيني.. كنت أدور قلب يسوى هالبشر.. من وين جا يعقوب ما تسأليني.. ومن وين جيتي وكيف صادفنا القدر”، وكتبا على الفيديو “الحمد الله”.

يشار إلى أن يعقوب بوشهري كويتي الجنسية، وقد بدأت شهرته بعد نشره فيديوهات كوميدية على تطبيق “سناب شات”، أما فاطمة الأنصاري، فهي من أشهر العارضات السّعوديات، وهي من أبرز الوجوه على “سناب شات” في الخليج، ولفتت الأنظار بالشبه الكبير الذي يجمعها بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

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