فيديو : عربي يريد التخلي عن طفلته لهذا السبب!

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب لبناني حاول التخلي عن طفلته وإعطائها لعنصر في قوى الأمن الداخلي بسبب الفقر وعدم قدرته على توفير الطعام لها.

وحسب المعلومات فإن الحادثة وقعت في مدينة صيدا (جنوب البلاد) بعدما قام عناصر من قوى الأمن بإزالة بسطات لبيع السمك كانت موضوعة على الرصيف، باعتبار أصحابها مخالفين للنظام، وتبين أن واحدة منها تعود للرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يقدم طفلته لعنصر من قوى الأمن ليقوم بإعالتها، بعد أن حُرم من وسيلة العيش الوحيدة لديه (بسطة السمك).

وعلى إثر ذلك عمد عدد من أصحاب البسطات على قطع الطريق البحرية قبالة مرفأ صيدا القديم، احتجاجا على إزالة بسطاتهم من المكان.

وفي التفاصيل .. احتجاجا على قطع مصدر رزقه، حمل الرجل طفلته الرضيعة وتوجه إلى أحد عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني، وحاول إعطاء طفلته للعنصر وهو يقول: “خود طعميا، ما بدنا ياها.. خذوها إلى الميتم ما هي مش عم تاكل ومحفضا بالنايلون”.

وبقي المواطن يصرخ بسبب عدم تمكنه من توفير حفاضات لها وتوفير الطعام لها، ودخل في نوبة من البكاء والصراخ وهو يسأل: “شو بدها تاكل”.

هذا وتراجعت القيمة السوقية للعملة اللبنانية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

وقد بات الحد الأدنى للأجور الشهرية أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفعت الحكومة الدعم عنها، ارتفاعها.

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