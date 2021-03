فيديو.. طرح التريلر الرسمي لفيلم The Suicide Squad

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت استديوهات “وارنر بروس” التريلر الرسمي لفيلم الأكشن والخيال “The Suicide Squad” للنجم العالمي إدريس إلبا والمقرر طرحه يوم 8 أغسطس في دور العرض السينمائي ومنصة HBO الأمريكية.

وضم التريلر الرسمي، المغامرات الجديدة التي سيخوضها أبطال الجزء الجديد ومنهم النجم العالمي جون سينا والنجم العالمي إدريس إلبا بجوار كلاً من النجوم السابقين للسلسلة.

ويقوم العديد من الممثلين بإعادة تمثيل أدوارهم من الجزء الأول الصادر عام 2016، بما في ذلك مارجوت روبي في دور هارلي كوين، وفايولا دافيس في دور أماندا والر، وجويل كيننامان في دور ريك فلاج، وجاي كورتني في دور النقيب بومرانج.

يشار إلى أن الجزء الأول من “suicide squad” صدر قبل 4 سنوات، وحقق إيرادات تجاوزت 700 مليون دولار عالميًا، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: ويل سميث، جاريد ليتو، مارجوت روبي، فايولا دافيس، وأخرجه دايفيد أيار.

ومن المقرر إطلاق فيلم The Suicide Squad للمخرج Gunn في 8 أغسطس 2021 وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل.