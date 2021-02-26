فيديو.. طرح التريلر الدعائي لفيلم الأنيميشن Luca

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت شركة Pixar العالمية، التريلر الدعائي الأول لفيلم الحركة والأنميشن Luca، ومن المقرر طرحه في يونيو المقبل بدور العرض السينمائي.

تدور قصة الفيلم حول طفل صغير يدعى”لوكا” حلمه بأن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده، ثم يتم نقله إلى مكان خيالي، ليبدأ رحلة من المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط.

وقال كاساروزا مخرج الفيلم في تصريح له عن الفيلم: “سيعرض فيلمنا مغامرة صيفية لا تنسى، خلالها ستغير بطل الفيلم لوكا بشكل جذري، وفيها نرى جمال وسحر البحر في إيطاليا.

العمل من إخراج إنريكو كاساروزا، وقام بكتابة السيناريو جيسي أندروز، مايك جونز، ومدته ساعة ونصف الساعة واختارته إدارة كان السينمائي ضمن اختياراتها الرسمية لعام 2020.