 فيديو صادم يظهر جثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات تونس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو “صادما” يظهر حفظ جثث ضحايا فيروس كورونا “بشكل غير لائق” في مستشفى “شارل نيكول”، الأكبر في البلاد.

وإثر تداول الفيديو على نطاق واسع، قال الدكتور منصف حمدون العامل بالمستشفى إن العدد اليومي للوفيات تجاوز الـ10 ووصل أحيانا إلى 18 وفاة، ما تسبب في ”اكتظاظ للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه”.

وأضاف أن ”إخراج جثامين موتى كورونا يحتاج إلى إجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تحتاج وقتا.. وتبعا لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان”.

وأكد أن المستشفى ”يفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين… وكان يجب عدم السماح للمواطنين بدخول الغرفة وتصويرها”.

وأشار إلى أن ”الجثث موضوعة في أكياس خاصة… وسنتخذ إجراءات لتنظيف الغرفة لأنه لا يعقل وضع جثث مع القمامة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تستقبل ملك الأردن وولي عهده في الكابيتول “فيديو”

اخر الاخبار

سلاح الجو الإثيوبي: سنحمى سد النهضة دون أن تغفل أنظارنا عنه

رياضية

المكسيك تسحق فرنسا في أولمبياد طوكيو

رياضية

الأرجنتين تتلقى هزيمة مفاجئة في أولمبياد طوكيو

رياضية

برشلونة يقدم ممفيس ديباي

رياضية

أهلي جدة يضم نجم برشلونة السابق

رياضية

لاعب السعودية يقدم وعدا للجماهير بعد السقوط في الأولمبياد

رياضية

لاعب السعودية يقدم وعدا للجماهير بعد السقوط في الأولمبياد

رياضية

مدرب السعودية يعلق على الخسارة أمام كوت ديفوار

رياضية

السعودية تخسر أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

رياضية

مصر تتعادل مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

اخر الاخبار

تحت شعار نرقص من أجل التغيير  .. إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر

اخر الاخبار

خبير يكشف أسرار خطيرة عن سد النهضة رغم إعلان الملء الثاني “صور”

اخر الاخبار

الحوثيون يفرضون سيطرتهم على مرتفعات استراتيجية بمحافظة البيضاء

اخر الاخبار

فرنسا تمنح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا

اخر الاخبار

مصر ..الأمن يحبط محاولة عصابة دولية تهريب مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه

اخر الاخبار

طالبان تعلن سيطرتها على 90 بالمئة من الحدود الأفغانية