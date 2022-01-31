فيديو صادم لأب في العراق

المستقلة /- غضب واسع في العراق بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه أب يعذب ابنه ويعنفه بطريقة وحشية، على خلفية خروجه في مظاهرات تطالب بإقالة قائد عمليات محافظة ذي قار.

وظهر الأب في الفيديو وهو يعلق ابنه بحبل مربوط بالسقف، ويحلق نصف شعره، ويضربه بطريقة وحشية، وسط صراخ الطفل وتوسلاته بالتوقف عن تعذيبه، بينما واصل الأب ضربه بالسوط على ظهره ورجليه دون إكتراث.

وانتشر الفيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالبات بمعاقبة الأب أشد العقوبات بسبب الطريقة الوحشية التي عامل به إبنه.