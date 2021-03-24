فيديو صادم.. فتاة عارية تقتحم استديو وتحاول قتل المذيعة على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت مذيعة تلفزيونية على شاشة قناة محلية في رومانيا، للحظات صدمة ورعب حقيقي أثناء تقديم برنامجها، حيث فاجأتها فتاة اخترقت الاستديو هي عارية تماما، وبيدها حجر من الطوب حاولت رميه عليها.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، لحظة اقتحام فتاة عارية ومجردة من ملابسها، ومحاولتها الاعتداء على المذيعة ميريلا فايدا، لكن العاملين تدخلوا في الوقت المناسب وسيطروا عليها ومنعوها من تنفيذ اعتدائها.

وذكرت وسائل الإعلام أنه في الوقت الذي كانوا يتصلون فيه بالشرطة، كانت حاملة الحجر تصرخ، معلنة عن رغبتها في قتل مقدمة البرنامج.

ووفقا للتحقيقات الأولية، تمكنت الفتاة من التسلل إلى الاستوديو من باب خلفي، خلعت عنده ما كان عليها من ملابس، ومنه أسرعت للانقضاض على المذيعة.

ونقلت الشرطة المهاجمة إلى مستشفى قريب للأعصاب، بعد أن لاحظ عناصرها تصرفات غير طبيعية قامت بها الفتاة أمامهم.

 

 

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