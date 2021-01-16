فيديو صادم..شاهد|تدمير 3 “درونات” مفخخة أطلقتها “أنصار الله” باتجاه السعودية

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المستقلة/-أحمد عبدالله/نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، لحظة اعتراض الطائرات المسيرة التابعة لجماعة “أنصار الله” اليمنية، نحو السعودية.

وقالت قناة “العربية” السعودية إن “الفيديو يظهر الدفاعات الجوية السعودية تعترض الدرونات الحوثية المفخخة التي أطلقت أمس نحو المملكة العربية السعودية”.

وأعلنت قوات التحالف في اليمن، أمس الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها جماعة “أنصار الله” من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن “الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وإطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي”.

ووفقا له “تتخذ قوات التحالف الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل”.

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