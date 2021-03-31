فيديو صادم.. اعتداء مغني الراب كوافو على النجمة ساويتي داخل المصعد

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء مغني الراب الأمريكي كوافو ، على صديقته السابقة المغنية الشهيرة ساويتي.

وحدثت المشاجرة بينهما داخل مصعد بمجمع سكني فى شمال هوليوود، يُظهر كلاهما يقفان خارج مصعد مفتوح وهما يتشاجران ليكملوا مشاجرتهما داخل المصعد.

ويبدأ الفيديو بظهور ساويتي وهي تحاول الإمساك بحقيبة برتقالية، ثم يقوم كوافو بسحبها وإدخالها بعنف إلى المصعد لتسقط على الأرض، وتظل المغنية جالسة على أرضية المصعد ويبدو أنها كانت مصابة.

وتستمر اللقطات بسقوط المغنية على الأرض، حتى فتح باب المصعد في طابق آخر ويظهر شخص ينتظر ثم يقرر عدم الدخول، ثم أغلق كوافو الباب بحقيبته حتى تغادر ساويتي المصعد.

يأتي ذلك بعد إعلان الثنائي انفصالهما، منذ أيام؛ بعدما تردد أن السبب هو الخيانة ، وكشفت المصادر، أن هذه المشاجرة حدثت العام الماضي قبل أشهر من الكشف عن الخلاف بينهما في وقت سابق من هذا الشهر.

يذكر أنه بعد ثلاث سنوات من المواعدة والحب، أعلنت النجمة ساويتى انفصالها عن مغنى الراب الشهير كوافو “Quavo” البالغ من العمر (29 عاما)، من خلال صفحتها على “تويتر” قائلة: “أنا حاليا سينجل” لقد تحملت الكثير من الخيانة والأذى خلف الكواليس بسبب رواية خاطئة يتم تداولها والتى تحط من قدرى.. واستكملت النجمة الشهيرة قائلة: “الهدايا لا تكون أبدًا علاج للجروح.. والحب لم يكن حقيقيًا إذا تم منحه لنساء أخريات.. خرجت من العلاقة بشعور عميق بالسلام والحرية ومتحمسة لفترة جديدة من حياتى”.

ورد عليها نجم الراب قائلًا: ”لقد كنت أحبك وخيبتي أملي لأنكِ فعلت كل ذلك، لستِ المرأة التي عرفتها.. لا أتمنى لك شيئًا سوى الأفضل“.