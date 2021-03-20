فيديو.. شريف دسوقي: لهذا السبب تم دخولي مصحة نفسية

المستقلة/- منى شعلان/ نفى الفنان المصري شريف دسوقي ، دخوله مصحة نفسية كما أشيع خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه لن يترك حقه وسيقاضي مروجي تلك الشائعة ، لافتاً إلى أنه يعرف من وراء هذه الشائعات، وأن كل هذا بسبب أنه كان قد كشف فسادا في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتابع الفنان المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حكاوي مصر” عبر قناة “الشمس”، قائلاً: “أقلت من وزارة الثقافة كفني مسرح عشان ابتديت كشف الفساد وقالوا لي شوف يا شريف في الوضع ده بيحضروا ورقتين شهادة معاملة أطفال وورقة مجنون”.

وقال الفنان المصري إنه منذ أيام يحضر كيف سيدافع عن نفسه وعن اتهام منذ 30 عاما يوجه إليه أنه دخل مصحة نفسية، وتعجب كثيرا من أن كل برامج التوك شو تنادي بالتعامل مع الطبيب النفسي مثل أي طبيب دون خجل، وفي نفس الوقت يتهمونه و يعاملونه معاملة سيئة الأمر لم يحدث من الأساس.

وأكد شريف دسوقي أنه طوال الفترة الماضية لم يهتم بكل الشائعات التي خرجت عنه لأنه منشغل في مشروع تنمية لإحدى الحارات يشرف عليه بنفسه، لكن طالما وصل الأمر إلى اتهامه بأنه دخل مصحة نفسية لن يسكت.

وحكى شريف دسوقي ما حدث قبل 20 عاما موضحا أنه كان متزوجا لكن حدثت خلافات بينه وبين زوجته وانفصلت عنه وأخذت ابنه الوحيد آدم وتركت المنزل، مما سبب له صدمة وشعر بالضيق فذهب مرة واحدة إلى طبيب نفسي لكي يتحدث ويفضفض معه، وبعدها بدأت يذهب إلى الجامع لأنه وجد راحته النفسية في العلاج النبوي، لكن لم يدخل مصحة نفسية.

وأكد شريف شريف دسوقي أنه يحتاج أن يقف معه الجمهور والشعب المصري لأنه متهم أنه مجنون وشخص خطر على الأمن العام.

جدير بالذكر أن شريف دسوقي حقق نجاحا كبيرا وذاع صيته قبل عامين تقريبا مع مشاركته في فيلم “ليل خارجي” مع المخرج أحمد عبدالله السيد، وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدم في رمضان 2020 واحدة من أنجح الشخصيات التي تعلق بها الجمهور، وهي “سبعبع” في مسلسل “بـ100 وش” مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.