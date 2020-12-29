فيديو : شبهات تحوم حول سياسي ثري بمقتل راقصة شهيرة عالمية

المستقلة /- قتلت راقصة روسية، تبلغ 30 عاما من العمر، في موسكو على يد قاتل مقنع، فيما ذكرت التحقيقات أن الحادثة ربما لها صلة بعلاقة الراقصة بسياسي ثري.

ووثقت كاميرات في أحد شوارع موسكو، لحظات مرعبة لقتل الراقصة ناتاليا برونينا، التي أصيبت برصاصتين في صدرها خارج مبنى شقتها بالقرب من محطة قطارات، بحسب ”ايست تو وست نيوز“.

واستهدف القاتل برونينا – الفائزة بمسابقات رقص دولية، لحظة عودتها إلى المنزل من حصة رقص.

وذكرت تقارير محلية أن القاتل ألقى المسدس وهرب، وقال مصدر أمني، إن الفيديو لم يساعد المحققين في تعقب مطلق النار.

ونقلت برونينا إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية، لكنها توفيت بعد ساعتين.

وقالت صديقتها فاليريا لصحيفة ”كومسومولسكايا برافدا“ اليومية: ”لم يكن لديها أعداء، ويمكنني القول بيقين مطلق، واحد فقط من معجبيها يمكن أن يكون وراء هذا بسبب الغيرة“.

بدورها، قالت زميلة الرقص السابقة، أنجليكا: ”ناتاشا لم ترقص بشكل جميل فحسب، بل إنها جمال حقيقي، يتشبث الرجال بها دائما ومن المحتمل أن يكون قتلها أحد المعجبين المرفوضين“.

ورجحت التحقيقات نظرية أخرى وهي أن الراقصة كانت على علاقة بسياسي ثري اكتشفت زوجته العلاقة السرية.

وذكرت صحيفة ”موسكوفسكي كومسوموليتس“ أن ”الزوج -الذي يعتقد أنه عضو في البرلمان- كان يواعد الراقصة حتى هذا الصيف، عندما علمت زوجته بالأمر“، وأن الراقصة تلقت ”تهديدات“ من الزوجة.

واستخدم القاتل المقنع، مسدسا للدفاع عن النفس غير مميت، لكن أعيد تصميمه لإطلاق الرصاص الحقيقي.

ونفى ألكسندر كرافشينكو، صديق برونينا، البالغ من العمر 33 عاما، تورطه في الجريمة، وقال إنه كان يعمل في يالطا في شبه جزيرة القرم في ذلك الوقت، بحسب صحيفة ”ذا صن“.

كما ادعى أن شخصا آخر كان يطاردها، وأنها كانت مدينة بمبلغ 6 آلاف جنيه إسترليني (ما يعادل 8 آلاف دولار)، وكان عليها سدادها.

وكانت برونينا، مدربة رقص، وشكلت فريقها الخاص لتقديم عروض في حفلات لكبار الشخصيات ونوادي النخبة، بما في ذلك التعري.

وقالت أنجليكا إن زميلتها السابقة ”لم تكن من النوع الذي يحلم بفستان أبيض ومجموعة من الأطفال“، مضيفة ”كان عملها حياتها، وكانت تكسب جيدا، ويمكنها تحمل الكثير“.

وتابعت: ”العام الماضي، سافرت بالتأكيد 4 مرات إلى ميلان، حيث لديها هناك معجبون أيضا، لكن هذا العام، بسبب الوباء، لم تسافر إلى أي مكان“.