فيديو.. سيف نبيل يرد على الإنتقادات التي طالته بسبب متسابقة “عراق أيدول”

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الفنان العراقي سيف نبيل، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقاده وزن إحدى المشتركات ببرنامج “عراق أيدول” ناصحاً إياها بضرورة إتباع حمية غذائية حتى تحصل على جسم مثالي يليق بها كمطربة صاعدة.

وقال سيف نبيل للمشتركة خلال الحلقة:”أني كنت خجلان وبحياتي ما أحب أجرح أحد، كنت خجلان ان أجي بيوم من الأيام أقولك دلال شوية قليلي من الأكل،. برافو عليكي بالتقرير شفتك ان انتي تصالحتي مع نفسك وقلتي إن شاء الله شوية رح اخفف من وزني، الفنان في هذا الوقت هو Package، هو صورة، صوت ولكن صورته مهمة جداً قدام الناس، وإن شاء الله مع نهاية البرايم أشوفك تصيرين عروسة تجننين”.

وفور عرض الحلقة تداول رواد السوشيال ميديا المقطع السابق على نطاق واسع ، تعرض سيف نبيل لانتقادات لاذعة ،حيث رأى البعض أن ليس من حق الفنان العراقي تقييم مظهر المتسابق ، ودوره ينحصر فقط في إبداء رأيه في صوته فقط، خاصةً أنه تحدث بأسلوب غير لائق وتسبب في إحراج المشتركة.

وعلق سيف على الانتقادات التي طالته بعد عرض الحلقة،من خلال اتصال هاتفي لبرنامج ET قائلًا: “أني أبداً ما إنتقدتها، أني شفتها بالتقرير هي اللي قالت أني أريد أضعف وأني رحت على دكتورة هي مختصة بالتغذية.

وتابع: وشجعتها أني بالبرنامج على انه تسيطر على هذا الشي بالعكس مو غلط أبداً إنو شخص يكون صحي ويكون جسمه حلو ،ومو غلط أبداً يكون مثل ما هو حابب، بس إحنا نشجع الشخص اللي حابب نكون داعمين له”.

ويشارك الفنان العراقي سيف نبيل كعضو لجنة تحكيم ببرنامج “عراق أيدول” الذي يعرض على قناة MBC العراق، إلى جانب كل من الفنانين: حاتم العراقي، ورحمة رياض.