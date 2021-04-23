فيديو.. سماح أنور تكشف سبب رفضها الزواج مرة أخرى

المستقلة/- منى شعلان/ قالت الفنانة المصرية سماح أنور،إنها غير مقتنعة بمشروع الزواج ، بسبب الدعاية السلبية وسيئة، من قبل المتزوجين، تجاه مشروع الزواج، مؤكدة أن الرجل لا يستطيع أن يعيش بدون زواج وليس الست.

وتابعت سماح أنور في حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “لحظات جريئة”: “لست مقتنعة بمشروع الزواج، لأني عمرى ما وجدت دعاية إيجابية له، بل دائما هناك دعاية سلبية له من جانب كل المتزوجين، فليس هناك ما يستدعي الإقدام على تجربة الزواج طالما كل الناس تبكي منه”.

وأضافت سماح أنور: “أنا عن نفسي بصحى براحتي، وبنام براحتي، ومتفرغه لابني وشغلي وأحلامي”.

وعن رأيها في المهرجانات، قالت سماح أنور: “المهرجانات تحت السلم زادت أوي، وأصحابها يتفاخرون بجوائز مالهاش معني”.

وأوضحت: “الفترة الأخيرة كثرت المهرجانات والتكريمات زادت أوي وانا بيجيلي دعوات ومش بحب أروح لانها مالهاش معني.. اروح عشان اخد صورتين مثلا؟.

 

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