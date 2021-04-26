فيديو.. سماح أنور تثير غضب الجمهور بسبب تصريحاتها عن الحجاب

المستقلة/- منى شعلان/تعرضت الفنانة المصرية سماح أنور ، لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن إستيائهم وغضبهم منها، وذلك بعد تصريحات تليفزيونية لها حول إرتداء الحجاب.

حيث قالت سماح أنور، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “لحظات جريئة” على شاشة “القاهرة والناس”: ألبس حجاب ليه وأغطي شعري؟ ربنا خلقلي شعري، ربنا العظيم هو اللي خلقلي الشعر ده، شعري مش المشكلة، العورة هي المشكلة”.

وأضافت أنور:” أنا بشوف محجبات كتير في الشارع لابسين استرتش، هل ده يرضي ربنا؟”.

وحول قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)؛ قالت: “الآية دي اللي فسرها أنها على الحجاب بني آدمين زيي، وأنا بني آدمة برضو وفسرتها بطريقة تانية”.

تابعت: “أنا مليش دعوة بحكم الحجاب الديني، مليش علاقة بفرض ولا مش فرض، أنا بني آدمة عادية لو حطيت حاجة على شعري بتخنق، وربنا اللي هيحاسبني، وأنا مش بحب اللي يخوفني من ربنا، ربنا يتحب بس ميتخافش منه”.

وقالت سماح أنور على سبب عدم ارتدائها الحجاب: “أغطي شعرى ليه!.. الأئمة أجمعوا أن هو فرض وفسروا كلام ربنا بكده، طيب أنا ممكن أفسر كلام ربنا على أنه مش كده”، متابعة “أنا بشوف محجبين كثير فى الشارع لابسين استرتش ده يبقى اسمه حجاب”.

وأكدت: “أنا لو حطيت الحجاب على دماغى بتخنق، ومش قضيتى إذا كان الحجاب فرض أو لا.. وربنا هو اللى هيحاسبنى هو خلقني بشعري”.

وعن بداية مشوارها الفني، أضافت “كنت مرفهة في بداية حياتي الفنية، وبدأت بطلة من أول لحظة”، متابعة “أول عمل عملته كان مسلسل “الحرملك”، ثم ”أخو البنات”، مضيفة “في خلال سنة أو سنتين كنت باخذ جوائز أحسن ممثلة”، مؤكدة “كنت مرفهة بسبب نشأتي الفنية”.