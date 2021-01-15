فيديو سعود الفيصل عن احتلال العراق يشعل تويتر

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المستقلة.. تداول عدد من المغردين مقطع فيديو من حوار قديم لوزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، تحدث فيه عن تنبؤاته بشأن الدخول الأمريكي إلى العراق وما سينتج عنه.

وقال سعود الفيصل ،في الفيديو المنشور “في حال كان هدف الغزو الأمريكي للعراق إسقاط نظام صدام حسين فإنه سيحل مشكلة لكنه سيخلق 5 مشاكل أخرى”، مضيفا “أن دخول القوات الأمريكية إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها”.

وحذر سعود الفيصل من أن “العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات”، مشيرا إلى أن “نظام الرئيس العراقي صدام حسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها”.

وأوضح الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، في تعليق على الفيديو بأنه: “مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله، تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع، وهذا يعكس أن السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك

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