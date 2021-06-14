فيديو.. سر عودة علا غانم إلى مصر بعد اختفاء 4 سنوات

المستقلة/- منى شعلان/ عادت الفنانة المصرية علا غانم للظهور مرة أخرى بعد عودتها إلى مصر منذ سفرها إلى الولايات المتحدة قبل 4 سنوات، حتى أنها امتنعت تماما من التواصل مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة المصرية اليوم الاثنين من خلال مقطع فيديو، نشره مصفف الشعر الشهير كريم زياني بعد قيامها بتغيير لون شعرها، ويبدو على وجهها علامات التقدم في السن.

ووجهت علا خلال الفيديو الشكر لمصفف الشعر على مجهوده، قائلة: “بقالي 4 سنين مش عارفة اظبط شعري جيت بلدي تاني عشان أظبطه”.

أكدت علا فى تصريحات صحفية لها أنها جاءت إلى مصر في زيارة ستنتهي بعد أسبوع، وبعدها ستعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يخص عودتها للمجال الفني، أكدت أنها مازالت في إجازة حيث تستمتع بوقتها مع بناتها، بعدما شعرت أنها أضاعت الكثير من السنوات في التصوير والتمثيل، لذلك كان عليها أن تأخذ وقفة مع نفسها، قائلة :”شعرت أن بناتها يكبرن في العمر دون أن تجلس وتعيش معهن، لذلك قررت أن تستغل الوقت من أجل العيش بصحبتهن قبل أن يتزوجن.

ولفتت الفنانة أنها في إجازة وليس اعتزال، حيث ترغب في معرفة ردة فعل الجمهور على ابتعادها، وهل سيشعرون بالاشتياق إليها أم لا، مؤكدة أنها فوجئت برد فعل الجمهور، الذين عبروا عن اشتياقهم الشديد لها، مشيرة إلى أنها زوجت ابنتها الأولى وصار لديها حفيد.

وهي في مصر من أجل زواج ابنتها الثانية حيث يعقد الزفاف بعد أربعة أيام، وبعدها ستكون قد أدت مهمتها على أكمل وجه، وانتهت من زواج الثنائي.

وكان آخر ظهور للفنانة المصرية علا غانم منذ عرض آخر أعمالها الفنية، من عامين خلال فيلم “خط الموت” مع أحمد صلاح حسني ومحمد سليمان وعبد الله امام عبد الله وإنجي خطاب ومصطفى يوسف، والذى تم عرضه في السينمات المصرية في 2019.

فيما عرض لها في 2017 عدة أعمال فنية هي فيلم “الفندق” مع محمد نجاتي وأحمد كرارة وأحمد بدير إخراج محمد عادل، ومسلسل “طعم الحياة” مع سامو زين وعلا غانم و أحمد صلاح حسني، وأيمن أبو زهرة ونهال عنبر وإخراج عبدالعزيز حشاد.

وفي العام نفسه عرض لها مسلسل “ظل الريس “بطولة ياسر جلال وهنا شيحة ودينا فؤاد وإخراج أحمد سمير فرج.