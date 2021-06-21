فيديو.. سر إخفاء فنانة مغربية نبأ طلاقها لمدة عام

المستقلة/- منى شعلان/ أكدت المطربة المغربية هدى سعد خبر طلاقها بعد زواج دام خمس سنوات ، وذلك بعد عام كامل من نفيها للخبر وبشكل قاطع.

وقالت هدى سعد في تصريحات خاصة لبرنامج ET بالعربي أن خبر انفصالها عن زوجها ووالد إبنها الوحيد صحيح وأنه تم منذ عام، ولكنها حرصت على إخفاء الخبر لرغبتها الشديدة في إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء ، خاصة وأنها كانت حريصة على ذلك منذ بداية مسيرتها الفنية.

وفي سياق متصل وعبر البرنامج، وجهت سعد نصائح إلى ابنها الوحيد فارس، دعته فيها أن يكون شخصاً يحب نفسه ويحب الخير للغير.

وكان زواج هدى سعد من رجل أعمال خارج الوسط الفني قد دام لما يقرب من خمس سنوات وأثمر عن طفلها الوحيد “فارس” .

وكان خبر طلاق هدى سعد تردد قبل عام، وتحديدا مع وقوعه، ولكنها نفت حينها الخبر بشكل غير مباشر ونشرت صورة لباقة ورد عبر حسابها على موقع إنستغرام وقالت : جئت لأعطي الطاقة الإيجابية والحب لمتابعيني ولا مكان للسلبيات في عالمي.

واختتمت :” نحبكم ومستحيل نضيع وقتكم و لا نشغلكم بأمور تافهة، إخوتي نتمنى ليكم نهار زوين بزاف ، انتظروا جديدي الفني قريبا “.

 

 

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